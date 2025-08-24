La Comuna licita el transporte: cuáles son las nuevas líneas que se analizan

VIDEO.- Impactantes imágenes del incendio en una agencia de autos de Ensenada: hay cuatro detenidos
La Comuna local avanza en la planificación del nuevo sistema de transporte urbano ante el vencimiento de las concesiones vigentes, previstas para fines de este año. En ese sentido, trascendió que desde el Municipio ya trabajan en los pliegos de licitación que serán enviados al Concejo Deliberante en las próximos semanas.
Este nuevo esquema prevé no solo ampliar los recorridos para alcanzar barrios que surgieron luego del diseño original, sino también reorganizar las líneas troncales y establecer nuevos puntos estratégicos que sean más eficientes. El año pasado, el intendente Julio Alak, prorrogó por decreto la concesión que culminará este 27 de diciembre.
Una de las cuestiones más novedosas del proyecto que encabeza la Comuna es la propuesta de nombrar las nuevas líneas en función de las avenidas por las que circulen. Esta idea forma parte del esfuerzo por mejorar la circulación en el centro urbano, sobre todo en avenidas clave como 90, 122, 167 y 520. La definición de las líneas aún está en estudio, pero la lógica apunta a reforzar la relación entre los recorridos que cubren y su denominación.
El objetivo detrás de esta reforma es, sobre todo, descongestionar el centro de la ciudad mediante una mejor conectividad e interconexión de los barrios. El sistema incluiría líneas troncales que transitarían por avenidas principales y permitirían trasbordos más ágiles para los usuarios, como por ejemplo una línea llamada 60 que circule por la Avenida 60 u otra llamada 66 que circule por la Avenida 66.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA
Propietario El Día SAICYF. Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
