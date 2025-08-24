Coimas en Andis: citan a indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta tras la huida de uno de los acusados

El juez federal Sebastián Casanello ordenó citar a indagatoria a Ariel De Vicentis, a cargo del área de seguridad del barrio privado Nordelta, tras sospechar que habría advertido al empresario investigado Jonathan Kovalivker sobre la proximidad del operativo policial.

La investigación fue impulsada por el fiscal Franco Picardi, quien consideró que el supuesto aviso configura un intento de obstrucción de la Justicia. "El mensaje es claro: no se va a tolerar la obstrucción de la Justicia", afirmaron fuentes vinculadas a la causa.

El episodio se desencadenó cuando la Policía de la Ciudad, bajo fuerte presión debido a antecedentes similares en esa zona, citando expresamente el fallido intento de fuga del financista Elías Piccirillo, se presentó en una de las garitas para obtener información sobre la ubicación de la vivienda de Kovalivker. Según la hipótesis judicial, uno de los vigiladores alertó a De Vicentis mediante un altavoz, justo en el momento en que los agentes intentaban avanzar con la orden. Minutos después, Kovalivker abandonó Nordelta en su auto, burlando el cerrojo policial.

El fiscal dispuso la medida en el contexto de una causa que ya incluía allanamientos en la casa de Kovalivker: su familia fue encontrada allí, dentro de Nordelta, y se incautaron 50.000 dólares de una caja fuerte ubicada en el dormitorio de servicio. Mientras tanto, el hermano del empresario, Emmanuel Kovalivker, fue interceptado intentando salir del country en su vehículo, con 266.000 dólares en efectivo, además de 7 millones de pesos, su pasaporte y su teléfono celular, los cuales fueron secuestrados.

La fiscalía insiste en que la información brindada desde la garita fue determinante en la rápida fuga del principal investigado. Pese a su fuga, la Justicia no ordenó su detención inmediata, sino una perimetración enfocada en recuperar sus teléfonos y otros elementos que puedan aportar a la causa.