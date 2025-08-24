Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Coimas en Andis: citan a indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta tras la huida de uno de los acusados

Coimas en Andis: citan a indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta tras la huida de uno de los acusados
24 de Agosto de 2025 | 22:10

Escuchar esta nota

El juez federal Sebastián Casanello ordenó citar a indagatoria a Ariel De Vicentis, a cargo del área de seguridad del barrio privado Nordelta, tras sospechar que habría advertido al empresario investigado Jonathan Kovalivker sobre la proximidad del operativo policial.

La investigación fue impulsada por el fiscal Franco Picardi, quien consideró que el supuesto aviso configura un intento de obstrucción de la Justicia. "El mensaje es claro: no se va a tolerar la obstrucción de la Justicia", afirmaron fuentes vinculadas a la causa.

El episodio se desencadenó cuando la Policía de la Ciudad, bajo fuerte presión debido a antecedentes similares en esa zona, citando expresamente el fallido intento de fuga del financista Elías Piccirillo, se presentó en una de las garitas para obtener información sobre la ubicación de la vivienda de Kovalivker. Según la hipótesis judicial, uno de los vigiladores alertó a De Vicentis mediante un altavoz, justo en el momento en que los agentes intentaban avanzar con la orden. Minutos después, Kovalivker abandonó Nordelta en su auto, burlando el cerrojo policial.

El fiscal dispuso la medida en el contexto de una causa que ya incluía allanamientos en la casa de Kovalivker: su familia fue encontrada allí, dentro de Nordelta, y se incautaron 50.000 dólares de una caja fuerte ubicada en el dormitorio de servicio. Mientras tanto, el hermano del empresario, Emmanuel Kovalivker, fue interceptado intentando salir del country en su vehículo, con 266.000 dólares en efectivo, además de 7 millones de pesos, su pasaporte y su teléfono celular, los cuales fueron secuestrados.

La fiscalía insiste en que la información brindada desde la garita fue determinante en la rápida fuga del principal investigado. Pese a su fuga, la Justicia no ordenó su detención inmediata, sino una perimetración enfocada en recuperar sus teléfonos y otros elementos que puedan aportar a la causa.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

La familia platense Kovalivker, es la propietaria de Suizo Argentina

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua

La bronca de la madre del platense Ian Moche: "Es inhumano, despreciable"

Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres

Uno por uno

Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata

Última práctica de Estudiantes antes de recibir a Aldosivi

Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente
Últimas noticias de Política y Economía

Coimas en ANDIS: el Gobierno busca mostrar reacción y ordena una auditoría "urgente"

Coimas en ANDIS: entre celulares bloqueados y sobres con dinero, ¿cómo sigue la investigación?

"Apesta": primer candidato libertario porteño rompió el silencio sobre el escándalo de audios

Nicolás Carrizo, jefe de la banda de Los Copitos, le pidió sus “sinceras disculpas” a Cristina Kirchner
Deportes
Gimnasia regresa con la cabeza puesta en Atlético y la recuperación de un atacante
Con goles de Merentiel y Cavani, Boca le ganó 2 a 0 a Banfield en La Bombonera
VIDEOS. Gol y asistencia exquisita: el ex Gimnasia Alan Lescano brilló en la goleada del Bicho ante Racing
Estudiantes dio a conocer los futbolistas convocados para recibir a Aldosivi en UNO
Agustín Canapino fue el más veloz en el Turismo Carretera en Buenos Aires
Espectáculos
Anamá Ferreira “boxeó” a un ladrón en Recoleta y recuperó una cartera: “Era una Chanel”
"Como un cornudo": la dura opinión de Mirtha Legrand sobre la revelación de Gime Accardi
Mirtha Legrand habló sobre las muertes por fentanilo: “Son asesinos, porque matan gente”
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
La muerte de Matthew Perry; una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
Policiales
San Antonio de Areco: hallan muertos a un hombre y una mujer de un auto tiroteado
Desbarataron una red ilegal de atención médica: allanamientos en La Plata por la muerte de una mujer
Fentanilo mortal: cómo ocurrió la contaminación que provocó 96 muertes
Cómo sigue el conflicto con los manteros en Meridiano V tras el fuerte operativo de seguridad
Nicolás Carrizo, jefe de la banda de Los Copitos, le pidió sus “sinceras disculpas” a Cristina Kirchner
Información General
Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava
Registran un récord histórico de ballenas francas australes
Controladores: Aerolíneas denunció al gremio
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla