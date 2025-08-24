A puro sol, las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana celebran la Fiesta Tricolor en Plaza Moreno

En plaza Moreno, cientos de vecinos participan de la Fiesta Tricolor, un evento en el que las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana de la ciudad, que conmemoran sus fechas patrias exhibiendo, compartiendo y celebrando juntas su cultura, tradición y costumbres.

Para toda la familia y con entrada libre y gratuita, la fiesta tiene lugar el domingo de 12:00 a 20:00 y es organizada por la Subsecretaría de Colectividades en conjunto con las entidades de cada país en conmemoración de la independencia de Venezuela (5 de julio), Colombia (20 de julio) y Ecuador (10 de agosto).

En ese sentido, se montó un paseo gastronómico para que los vecinos puedan probar comidas y bebidas típicas, diferentes actividades culturales representativas de las tres comunidades y shows de danza y música en vivo durante toda la tarde.