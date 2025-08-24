Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

La Municipalidad de La Plata le otorgó $10 millones al Club Villa Lenci para obras

La Municipalidad de La Plata le otorgó $10 millones al Club Villa Lenci para obras
24 de Agosto de 2025 | 15:54

Escuchar esta nota

La Municipalidad de La Plata realizó la entrega de un subsidio de $10 millones al club Villa Lenci de Altos de San Lorenzo, el cuál será destinado a finalizar las obras en el gimnasio cerrado de la institución. El mismo fue entregado este sábado por autoridades locales al presidente de la institución, Joel Paz, junto a miembros y referentes de la entidad.

Cabe destacar que el club Villa Lenci se fundó el 22 de octubre de 1955, y este 2025 cumple 70 años. Participa en la Liga Amateur Platense, con un total de 280 niños y niñas, juveniles y adultos.

Su sede social está en calle 22 y 76 y su histórica cancha de fútbol en 21 y 78. Entre las actividades que ofrece se puede optar por kick boxing, boxeo, karate, zumba y gimnasia, mientras que también brindan clases de apoyo escolar.

En el marco del Plan de Obras y Mantenimiento Urbano, la Municipalidad ejecutó la repavimentación integral de la calle 22, desde 76 a 80, mejorando la circulación vehicular y la seguridad vial frente a la sede social del Club y de toda la zona.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua

Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres

La bronca de la madre del platense Ian Moche: "Es inhumano, despreciable"

Uno por uno

La familia platense Kovalivker, es la propietaria de Suizo Argentina

Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata

Última práctica de Estudiantes antes de recibir a Aldosivi

Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente
Últimas noticias de Deportes

La agenda del domingo viene hipercargada de deportes: horarios, partidos y TV

El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín

Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente

“Me voy disconforme con el rendimiento”
La Ciudad
Así se vive la nueva jornada de adopción en Plaza Malvinas
En fotos | A puro sol, las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana celebran la Fiesta Tricolor en Plaza Moreno
La Municipalidad de La Plata le otorgó $10 millones al Club Villa Lenci para obras
Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Espectáculos
Mirtha Legrand habló sobre las muertes por fentanilo: “Son asesinos, porque matan gente”
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
La muerte de Matthew Perry; una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
El camino a los Oscar: Venecia muestra a las primeras aspirantes a los Premios
Choluleando por una banca
Policiales
VIDEO.- Impactantes imágenes del incendio en una agencia de autos de Ensenada: hay cuatro detenidos
Sigue la tensión con los manteros en Meridiano V tras el fuerte operativo de seguridad
Asesinó a un menor, estuvo prófugo casi dos años y cayó porque su ex novia denunció en redes que la maltrataba
Golpe brutal en Berisso: asfixian a una abuela y roban una fortuna
Revuelcan a una mujer en medio de un asalto
Política y Economía
La bronca de la madre del platense Ian Moche: "Es inhumano, despreciable"
La Comuna licita el transporte: cuáles son las nuevas líneas que se analizan
"El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad": el mensaje de Adorni tras las denuncias por coímas
Senado: la oposición avanza con un proyecto que modifica el régimen legal de los decretos
Un Gobierno a ciegas y con temor a que la causa escale hacia arriba

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla