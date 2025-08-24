La Municipalidad de La Plata le otorgó $10 millones al Club Villa Lenci para obras

VIDEO.- Impactantes imágenes del incendio en una agencia de autos de Ensenada: hay cuatro detenidos
La Municipalidad de La Plata realizó la entrega de un subsidio de $10 millones al club Villa Lenci de Altos de San Lorenzo, el cuál será destinado a finalizar las obras en el gimnasio cerrado de la institución. El mismo fue entregado este sábado por autoridades locales al presidente de la institución, Joel Paz, junto a miembros y referentes de la entidad.
Cabe destacar que el club Villa Lenci se fundó el 22 de octubre de 1955, y este 2025 cumple 70 años. Participa en la Liga Amateur Platense, con un total de 280 niños y niñas, juveniles y adultos.
Su sede social está en calle 22 y 76 y su histórica cancha de fútbol en 21 y 78. Entre las actividades que ofrece se puede optar por kick boxing, boxeo, karate, zumba y gimnasia, mientras que también brindan clases de apoyo escolar.
En el marco del Plan de Obras y Mantenimiento Urbano, la Municipalidad ejecutó la repavimentación integral de la calle 22, desde 76 a 80, mejorando la circulación vehicular y la seguridad vial frente a la sede social del Club y de toda la zona.
