Anamá Ferreira “boxeó” a un ladrón en Recoleta y recuperó una cartera: “Era una Chanel”

Anamá Ferreira vivió un tenso momento este sábado por la noche cuando fue víctima de un hecho delictivo mientras se dirigía a un evento, pero logró reducir al delincuente y recuperar las pertenencias. “No hay que hacerlo, en el momento no lo pensé”, afirmó.
En diálogo con Nahuel Saa (La Criti) y Clara Lis en Radio Splendid AM990, la exmodelo relató que se dirigía a un show cuando un hombre le arrebató la cartera a su amiga. Lejos de quedarse paralizada, reaccionó de inmediato, corrió al ladrón y, con la ayuda de tres hombres que trabajaban como repartidores, logró recuperar el elemento sustraído.
“Todo por una Chanel”, dijo entre risas y continuó con el relato. “El hecho sucedió cerca de las 21.00. El tipo se la arrancó y yo salí corriendo como una loca, a los gritos. Me ayudaron los chicos que hacen delivery”, afirmó.
Aunque hoy puede contar la anécdota con humor, Anamá no dejó de advertir sobre los riesgos de actuar de esa manera frente a un hecho de inseguridad. “No hay que hacer lo que yo hice. No sabés si la persona tiene un arma o un cuchillo. En mi caso éramos cuatro personas. Llamamos a la policía, pero no vinieron, así que lo soltamos”, relató.
Finalmente, reconoció que, aunque no recomienda imitar su accionar, no se arrepiente. “No me arrepiento para nada. Voy a estudiar más técnicas de reducción porque hago boxeo... aunque anoche no pude dormir”, expresó.
