Gimnasia regresa con la cabeza puesta en Atlético Tucumán y la recuperación de Jan Hurtado

Coimas en ANDIS: el Gobierno busca mostrar reacción y ordena una auditoría "urgente"
Coimas en ANDIS: el Gobierno busca mostrar reacción y ordena una auditoría "urgente"
Desbarataron una red ilegal de atención médica: allanamientos en La Plata por la muerte de una mujer
Fentanilo mortal: cómo ocurrió la contaminación que provocó 96 muertes
Cómo sigue el conflicto con los manteros en Meridiano V tras el fuerte operativo de seguridad
Estudiantes dio a conocer los futbolistas convocados para recibir a Aldosivi en UNO
Anamá Ferreira “boxeó” a un ladrón en Recoleta y recuperó una cartera: “Era una Chanel”
Con goles de Merentiel y Cavani, Boca le ganó 2 a 0 a Banfield en La Bombonera
VIDEOS. Gol y asistencia exquisita: el ex Gimnasia Alan Lescano brilló en la goleada del Bicho ante Racing
VIDEO.- Impactantes imágenes del incendio en una agencia de autos de Ensenada: hay cuatro detenidos
En fotos | A puro sol, las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana celebran la Fiesta Tricolor en Plaza Moreno
Agustín Canapino fue el más veloz en el Turismo Carretera en Buenos Aires
Cristina Kirchner acudirá a la Corte Suprema para pedir que le quiten la tobillera
"Como un cornudo": la dura opinión de Mirtha Legrand sobre la revelación de Gime Accardi
La Comuna licita el transporte: cuáles son las nuevas líneas que se analizan
Nicolás Carrizo, jefe de la banda de Los Copitos, le pidió sus “sinceras disculpas” a Cristina Kirchner
VIDEO. Así fue la increíble definición en el Moto3 con el argentino Valentín Perrone como protagonista
La bronca de la madre del platense Ian Moche: "Es inhumano, despreciable"
La Municipalidad de La Plata le otorgó $10 millones al Club Villa Lenci para obras
El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
Los escándalos de la política alejan cada vez más a la gente de las urnas
El establishment está inquieto por la suba de tasas y los controles
Un Gobierno a ciegas y con temor a que la causa escale hacia arriba
La familia platense Kovalivker, es la propietaria de Suizo Argentina
Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres
Panorama económico: el mercado argentino se fue otra vez a la banquina
Los jóvenes platenses que deciden casarse: dar el sí, aunque ya no esté de moda
Causa Fentanilo: el futuro judicial de Furfaro y el rol de los imputados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Lobo vuelve a las prácticas este martes tras el paso en falso en San Juan. Se espera que el delantero venezolano esté a la par de sus compañeros luego del desgarro en el isquiotibial izquierdo
Escuchar esta nota
Este domingo por la tarde, la delegación de Gimnasia emprendió el regreso desde San Juan, luego de realizar trabajos regenerativos en horas de la mañana. Tras su llegada a La Plata, el plantel descansará y regresará a las prácticas el martes pensando en el partido ante Atlético Tucumán del próximo lunes en el Bosque.
En el regreso a los entrenamientos en Estancia Chica, Alejandro Orfila podrá contar con Jan Hurtado, que estará a la par del grupo. El delantero venezolano se recupera de un desgarro grado 3 en el isquiotibial izquierdo que lo marginó de las primeras seis fechas del Torneo Clausura 2025.
La inactividad del delantero es un factor importante a la hora de que pueda ocupar un lugar en el equipo que reciba al Decano de Tucumán el próximo lunes 1º de septiembre. Hurtado estuvo marginado unos dos meses y evaluarán a lo largo de la semana si podrá volver a sumar minutos.
Por otro lado, Norberto Briasco sigue afectado por la distensión muscular sufrida en el partido con Lanús. El atacante llegaría al lunes con los tiempos de recuperación muy ajustados, por lo que su regreso está seriamente en duda.
Por su parte, Alejandro Piedrahíta quedó al margen por una contractura y será evaluado durante la semana por el cuerpo médico albiazul. En cambio, Matías Melluso recién estará disponible tras la fecha FIFA. El lateral también tuvo una lesión muscular grado 3 en el recto anterior izquierdo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí