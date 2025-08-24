Gimnasia regresa con la cabeza puesta en Atlético Tucumán y la recuperación de Jan Hurtado

Este domingo por la tarde, la delegación de Gimnasia emprendió el regreso desde San Juan, luego de realizar trabajos regenerativos en horas de la mañana. Tras su llegada a La Plata, el plantel descansará y regresará a las prácticas el martes pensando en el partido ante Atlético Tucumán del próximo lunes en el Bosque.

En el regreso a los entrenamientos en Estancia Chica, Alejandro Orfila podrá contar con Jan Hurtado, que estará a la par del grupo. El delantero venezolano se recupera de un desgarro grado 3 en el isquiotibial izquierdo que lo marginó de las primeras seis fechas del Torneo Clausura 2025.

La inactividad del delantero es un factor importante a la hora de que pueda ocupar un lugar en el equipo que reciba al Decano de Tucumán el próximo lunes 1º de septiembre. Hurtado estuvo marginado unos dos meses y evaluarán a lo largo de la semana si podrá volver a sumar minutos.

Por otro lado, Norberto Briasco sigue afectado por la distensión muscular sufrida en el partido con Lanús. El atacante llegaría al lunes con los tiempos de recuperación muy ajustados, por lo que su regreso está seriamente en duda.

Por su parte, Alejandro Piedrahíta quedó al margen por una contractura y será evaluado durante la semana por el cuerpo médico albiazul. En cambio, Matías Melluso recién estará disponible tras la fecha FIFA. El lateral también tuvo una lesión muscular grado 3 en el recto anterior izquierdo.