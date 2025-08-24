Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Coimas en ANDIS: el Gobierno busca mostrar reacción y ordena una auditoría "urgente"

Coimas en ANDIS: el Gobierno busca mostrar reacción y ordena una auditoría "urgente"
24 de Agosto de 2025 | 21:01

Escuchar esta nota

Como un terremoto, el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ha hecho crujir los cimientos de la Casa Rosada que, tras días de silencio y perplejidad, busca mostrar reacción con una auditoría “urgente” para llevar algo de luz en el caso de las presuntas coimas que destaparon los audios atribuidos al desplazado director del área, Diego Spagnuolo.

En medio de una crisis con límites hasta ahora insondables, el Gobierno ha instruido al flamante interventor del organismo, Alejandro Vilches, para que acelere un examen integral sobre todos los contratos de la Andis. No obstante, por ahora no estaría en los planes del Ejecutivo avanzar con una denuncia.

En la Rosada confían en que la auditoría sobre los contratos y los números de la Andis esclarecerá algo de lo ocurrido durante la gestión de Spagnuolo, un funcionario hoy cuestionado pero que supo ser abogado y amigo personal del presidente, Javier Milei. También está en la mira de la Justicia (y del Gobierno) Danel Garbellini, quien se desempeñaba como director de Acceso a los Servicios de Salud y también fue obligado a dejar el cargo.

“Veremos qué ocurre con la auditoría. No se va a ocultar nada y, si aparece algo turbio o una prueba de una coima, lo vamos a hacer mierda”, dejó trascender una fuente oficial, que además puso en duda que Spagnuolo le haya transmitido al Presidente la existencia del supuesto pago de sobornos de laboratorios a la Andis para beneficiarse con contratos millonarios, en una trama que involucraría a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, su asesor, Eduardo “Lule” Menem y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En el Gobierno esperan que la mencionada auditoría aclare, por ejemplo, si hubo o no direccionamiento y sobreprecios a favor de la droguería Suizo Argentina, de los hermanos Kovalivker y una de las más beneficiadas desde la asunción de Milei.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Coimas en ANDIS: entre celulares bloqueados y sobres con dinero, ¿cómo sigue la investigación?

Karina Milei reapareció en público en medio del escándalo por coimas: "Vinimos para que no roben más"

La familia platense Kovalivker, es la propietaria de Suizo Argentina
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

La familia platense Kovalivker, es la propietaria de Suizo Argentina

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua

La bronca de la madre del platense Ian Moche: "Es inhumano, despreciable"

Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres

Uno por uno

Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata

Última práctica de Estudiantes antes de recibir a Aldosivi

Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente
Últimas noticias de Política y Economía

Coimas en ANDIS: entre celulares bloqueados y sobres con dinero, ¿cómo sigue la investigación?

"Apesta": primer candidato libertario porteño rompió el silencio sobre el escándalo de audios

Nicolás Carrizo, jefe de la banda de Los Copitos, le pidió sus “sinceras disculpas” a Cristina Kirchner

Cristina Kirchner acudirá a la Corte Suprema para pedir que le quiten la tobillera
Deportes
Gimnasia regresa con la cabeza puesta en Atlético y la recuperación de un atacante
Con goles de Merentiel y Cavani, Boca le ganó 2 a 0 a Banfield en La Bombonera
VIDEOS. Gol y asistencia exquisita: el ex Gimnasia Alan Lescano brilló en la goleada del Bicho ante Racing
Estudiantes dio a conocer los futbolistas convocados para recibir a Aldosivi en UNO
Agustín Canapino fue el más veloz en el Turismo Carretera en Buenos Aires
Espectáculos
Anamá Ferreira “boxeó” a un ladrón en Recoleta y recuperó una cartera: “Era una Chanel”
"Como un cornudo": la dura opinión de Mirtha Legrand sobre la revelación de Gime Accardi
Mirtha Legrand habló sobre las muertes por fentanilo: “Son asesinos, porque matan gente”
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
La muerte de Matthew Perry; una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
Información General
Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava
Registran un récord histórico de ballenas francas australes
Controladores: Aerolíneas denunció al gremio
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
Policiales
San Antonio de Areco: hallan muertos a un hombre y una mujer de un auto tiroteado
Desbarataron una red ilegal de atención médica: allanamientos en La Plata por la muerte de una mujer
Fentanilo mortal: cómo ocurrió la contaminación que provocó 96 muertes
Cómo sigue el conflicto con los manteros en Meridiano V tras el fuerte operativo de seguridad
Nicolás Carrizo, jefe de la banda de Los Copitos, le pidió sus “sinceras disculpas” a Cristina Kirchner

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla