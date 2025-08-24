Coimas en ANDIS: el Gobierno busca mostrar reacción y ordena una auditoría "urgente"
Como un terremoto, el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ha hecho crujir los cimientos de la Casa Rosada que, tras días de silencio y perplejidad, busca mostrar reacción con una auditoría “urgente” para llevar algo de luz en el caso de las presuntas coimas que destaparon los audios atribuidos al desplazado director del área, Diego Spagnuolo.
En medio de una crisis con límites hasta ahora insondables, el Gobierno ha instruido al flamante interventor del organismo, Alejandro Vilches, para que acelere un examen integral sobre todos los contratos de la Andis. No obstante, por ahora no estaría en los planes del Ejecutivo avanzar con una denuncia.
En la Rosada confían en que la auditoría sobre los contratos y los números de la Andis esclarecerá algo de lo ocurrido durante la gestión de Spagnuolo, un funcionario hoy cuestionado pero que supo ser abogado y amigo personal del presidente, Javier Milei. También está en la mira de la Justicia (y del Gobierno) Danel Garbellini, quien se desempeñaba como director de Acceso a los Servicios de Salud y también fue obligado a dejar el cargo.
“Veremos qué ocurre con la auditoría. No se va a ocultar nada y, si aparece algo turbio o una prueba de una coima, lo vamos a hacer mierda”, dejó trascender una fuente oficial, que además puso en duda que Spagnuolo le haya transmitido al Presidente la existencia del supuesto pago de sobornos de laboratorios a la Andis para beneficiarse con contratos millonarios, en una trama que involucraría a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, su asesor, Eduardo “Lule” Menem y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
En el Gobierno esperan que la mencionada auditoría aclare, por ejemplo, si hubo o no direccionamiento y sobreprecios a favor de la droguería Suizo Argentina, de los hermanos Kovalivker y una de las más beneficiadas desde la asunción de Milei.
