Caminar por Tolosa para descubrir su esencia y entender su historia desde distintas miradas

La idea es recorrer en grupos de varias personas distintos lugares que pasan desapercibidos en el día a día para los habitantes del barrio. Observar, hacer preguntas, interactuar y despertar la curiosidad de distintas generaciones por lo que encierra este punto de la Región

CECILIA FAMÁ

Caminante, no hay camino; se hace camino al andar. Así, sin rumbo fijo, sin prisa pero sin pausa, un grupo de vecinos empezó a caminar Tolosa hace tres años para conocerse, generar y consolidar lazos, vincularse y trazar un mapa sociocultural de esa localidad, la más antigua de La Plata. “Territorio Tolosa” ya trascendió la escala local como proyecto seleccionado para participar en las Jornadas “Barrios y Prácticas Artísticas”, que tuvieron lugar en Barcelona; gratamente sorprendidos por esa experiencia vivida hace algunos meses, y con las pilas cargadas, se propusieron encarar una activa agenda para lo que queda del año.

Verónica Pastuszuk es de Olavarría y llegó a los 17 años a nuestra región, para estudiar Arquitectura en la UNLP. Desde hace doce temporadas adoptó a Tolosa como su lugar. Vive en la zona de 1 y 528, del lado norte de las vías, desde donde empezó a preguntarse por sus vecinos, las edificaciones centenarias, las frondosas arboledas y los empedrados. Lo histórico y lo nuevo. Todo.

También arquitecta, Luciana Lima se mudó a ese barrio aledaño con la estación ferroviaria tolosana hace ocho años. Hace tres, observó que en la avenida 1, frente a su casa, un grupo de jóvenes estaba arreglando una casa, pintando. Se cruzó, conversó con ellos y se encontró con la noticia de la inminente apertura de un centro cultural: La Rosa China. “Me encantó conocerlos y saber que estaban creando un espacio nuevo, con impronta joven, destinado a músicos emergentes. Pero a la vez empezamos a darnos cuenta que donde se estaba gestando eso era justamente en el barrio más histórico de la Ciudad, con algunas familias que van por su tercera generación viviendo en el mismo lugar”.

Así, mirando el barrio en profundidad, Verónica y Luciana se dieron cuenta de que tenían ganas de conocer más sobre su lugar y a su gente. “Surgió la idea de armar unas caminatas... ir de casa en casa para que quienes tuvieran algo que quisieran contar, lo hicieran”, recuerdan. Ese proyecto, el de las caminatas, que denominaron “Territorio Tolosa”, obtuvo una beca de arquitectura del Fondo Nacional de las Artes. “Lo pensamos para hacer cinco caminatas y ya llevamos casi ochenta”, revela Luciana de esta aventura que ya cruzó las fronteras.

“Nuestro proyecto, en rigor, no es ni histórico ni arquitectónico, sino más bien poético. Fuimos buscando lo alternativo en lo urbanístico. Descubriendo cosas que nunca habíamos visto, a pesar de haber pasado por determinados lugares muchas veces. La idea fue convidar esa aventura un poco lúdica. Y lo cierto es que muchos de los que venían de a diez, quince personas, a caminar por el barrio un sábado a la mañana, sintieron curiosidad, preguntaron y así se fueron sumando cada vez más vecinos”, repasa Verónica.

En ese tren las arquitectas planearon visitas específicas, como al “Barrio de las 1000 Casas”, o a cantantes, actrices, bailarines, que habían conocido en diversos cursos y talleres que habían tomado y sabían que vivían en Tolosa, como Elke Aymonino y Laura Valencia, por citar dos ejemplos.

Así, se encontraron con el acordeonista Gaspar Vanucci, de 87 años, músico que durante décadas animó las fiestas de éste y otros barrios haciéndose conocer como “Gaspar y su teclado”. Italiano, animador de tertulias en toda la Región, antes reparaba radios y televisores y ahora tiene montado en su casa un taller de acordeones y bandoneones.

“Territorio...” entrelazó su historia con la de Sebastián Rulli, también músico, pero con varias décadas menos. Juntos, grabaron un disco de música italiana, que los unió para siempre en una gran amistad. Son vecinos, viven a pocos metros. Comparten su pasión por las melodías, un disco y su querido barrio.

“Si sabíamos que había alguien que fabricaba instrumentos musicales, o daba un taller de percusión, planeábamos la caminata hacia allí. Por el camino íbamos conociendo y luego llegábamos a destino y nos encontrábamos con un relato, una historia. El territorio es ir conversando, ir haciendo red entre todos, con todos”, dice Luciana, que hace memoria: “La última caminata, de las 53 que hicimos en Tolosa, fue en abril de 2017. Ahí cerramos un ciclo, que no sabemos cómo seguirá en el barrio. Pero abrimos un puente para repetir la experiencia en Europa, nutrirnos de otros conceptos similares, mostrar ‘Territorio Tolosa’ en espacios como la Bienal de Arquitectura de Venecia y leer allí nuestro manifiesto ante un auditorio colmado”.

Parte de ese manifiesto es la manera en que se definen: “Somos un colectivo de arquitectos, artistas y vecinos de Tolosa, el barrio más antiguo de la ciudad de La Plata; nos reunimos a caminar y registrar, mapeamos, fotografiamos, dibujamos, hacemos intervenciones artísticas en lugares públicos. Proponemos ver el barrio desde diferentes puntos de vista. Tomamos una porción de ciudad como excusa para repensar el arte y la arquitectura. Participan fotógrafos, escritores, dibujantes, artistas plásticos, bailarines, actores, maestros, cantantes y vecinos en general”.

“En el Barrio de las 1000 casas también dimos con Beatriz, enfermera, pero con un pasado como actriz. Curiosamente, así como nosotras somos arquitectas, pero estamos cercanas a las artes por la danza o el teatro, encontramos en Tolosa muchas historias parecidas, con el arte como hilo conductor”, sostienen.

ANDAR, ANDANDO

En 2016, como se dijo, el proyecto ganó la Beca de Arquitectura a la Creación otorgada por el Fondo Nacional de Las Artes para desarrollar el proyecto “Territorio Tolosa Etapa I”, en cuyo marco el colectivo de arquitectos, artistas y vecinos realizó 53 caminatas. Hoy en día llevan acumulados casi ochenta recorridos, por el barrio y por diferentes ciudades. “Hicimos muestras plásticas, charlas, caminatas masivas, talleres de mapeo colectivo, instalaciones sonoras con músicos en vivo, en el barrio, en la calle, en museos, en puentes y en diferentes espacios como la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la de Cine y la de Bellas Artes de La Plata”, cuentan las creadoras de la iniciativa.

“Presentamos el proyecto en la casa de Victoria Ocampo en Buenos Aires, en el Festival Internacional Danzafuera, trabajamos junto a diferentes colectivos de arte y arquitectura y realizamos una residencia para artistas con clases gratuitas en las calles de Tolosa”, enumeran. “También participamos en las caminatas Jane’s Jacobs en Buenos Aires, organizamos concursos para los vecinos y proyecciones de cine en la calle. Participamos en dos proyectos de extensión universitaria: con el colectivo Un Globo Rojo, para realizar un mapa interactivo de Tolosa, junto al colectivo MIAA para desarrollar intervenciones artísticas en torno al acoso y el abuso, y formamos parte de las caminatas sobre ciudad y feminismo llamadas ‘La Ciudad que Resiste’ junto a otros colectivos de arquitectas”.

Los integrantes del centro cultural más joven del barrio, La Rosa China, forman parte de “Territorio...”. Cuentan que “ninguno conocía demasiado Tolosa; todos somos de otros barrios -del centro de La Plata, Gonnet, City Bell- pero cuando se dio ir a conocer el barrio y entrar en esa casona antigua, abandonada, lúgubre, pero que despertaba algo en nuestro interior, no hubo mucho más que discutir, era ése el lugar en el que queríamos estar y comenzar algo que no sabíamos muy bien dónde nos iba a llevar”.

Los orígenes de “La Rosa...”, dicen, “fueron muy locos, porque el barrio se movilizó, se despertó. El espacio generó mucha intriga y produjo una sinergia de respeto mutuo entre los vecinos y nosotros, entre las actividades cotidianas y la posibilidad de darle algo al barrio, una experiencia nueva para todos, donde compartir algo tan lindo como es el arte en todas sus dimensiones”.

En la Rosa afirman que “Territorio Tolosa es para nosotros como una hermana, que nació al poquito tiempo en que aparecimos en el barrio. Fue algo como llegar y poder ver que el barrio sí tenía vida, que no eran solo casas antiguas y abandonadas. Estamos orgullosos de ser parte de ‘Territorio...’ y haber ayudado en algún punto a que ese sueño creciera de la manera que lo hizo. Nosotros y nuestro grupo de gestores culturales agradecemos que exista este proyecto y que todos sigamos tirando de esa soga para que las cosas sucedan... para que esas caminatas por el barrio nunca terminen”.

CERRANDO EL CIRCULO

Recientemente, Luciana y Verónica, coordinadoras del grupo, realizaron una gira por Europa en la que hicieron caminatas, exposiciones y lecturas del Manifiesto en Amsterdam, Madrid, Venecia y Roma. Además de leer su manifiesto en la 16ª Bienal de Arquitectura de Venecia, hicieron “Territorio Madrid”, invitadas por el colectivo español La Liminal.

“En Madrid hicimos una deriva por un barrio que no conocíamos junto a un cineasta platense. Estos recorridos son siempre una gran excusa para el encuentro y contar historias. El azar de andar despacio, el caminar, hace descubrir muchas cosas y muchas personas interesantes”, resume Verónica. De ese viaje acaban de volver estas profesionales de los planos, atravesadas por el arte, que crearon este proyecto inspirado en el libro “El andar como práctica estética”, del arquitecto italiano Francesco Careri y a quien tuvieron oportunidad de conocer, mostrarle lo que hacían y hasta compartir algunas caminatas por Roma, el mes pasado.

“Fue un sueño hecho realidad. Poder conocerlo, tener la experiencia de caminar por su ciudad con él y un grupo. Contarle lo que hicimos acá en Tolosa, inspiradas en su libro... fue hermoso. De hecho, lo invitamos a venir para acá; ojalá pronto se dé esa oportunidad”.

Amsterdam fue otro de los destinos de estas caminantes incansables, que trajeron mucho material audiovisual de este viaje del que regresaron hacer 20 días. “En cada lugar descubrimos que hay muchas formas de contar una ciudad”, afirman. “Sinceramente, todo este proyecto no tiene ni tuvo nunca una finalidad en sí misma, más que la de generar lazos. Los de Tolosa, los de Europa, fueron todos eventos efímeros, para unos pocos, con su magia propia, basada en la construcción colectiva. Nos interesa mucho la mirada: mirar y ver cómo miran los otros”, sostiene Verónica.

“Uno mira con lo que es, con las capas que lo construyen, no somos seres abstractos, estamos llenos de marcas que nos constituyen, nuestra profesión, nacionalidad, lo que vivimos, lo que sufrimos toda esa superposición nos dan una mirada particular del mundo. Esa mirada particular, esos relatos no hegemónicos, son los que queremos hacer visibles. Estamos hechos de relatos. Y en cada caminata construimos un mapa colectivo para que aparezcan aquellas voces, aquellas miradas invisibilizadas. Ese es nuestro modo de hacer ciudad”, agrega la profesional.

¿Qué es lo próximo? “Lo que se abra, lo que se presente... Así hemos hecho todo lo que hicimos y ahí estamos paradas ahora. Dejando decantar toda nuestra experiencia de último viaje para ver qué se presenta luego”.

LOS PROTAGONISTAS

En el transcurso de casi tres años de trabajo, Territorio Tolosa nucleó las voces y experiencias de artistas, vecinos, profesionales y amateurs, exponiendo sus obras, su música, caminado, abriendo las puertas de sus casas y espacio, dando clases o tomándolas.

Entre ellos estuvieron Laura Valencia, Nahuel Aquino, Federico Núñez, Costi Eliggi, Andrea Suárez Córica, Fernanda Tappatá, Seba Rulli, Elke Aymonino, Simone Calbi, los integrantes de La Rosa China, Liliana Paz, Hernán Cédola, Ailín Ligarda, Evangelina Putallaz, Clarita Tapia, Agustín Vazzano, Carlos Di Gilio.

También fueron -y son- parte Pablo Rizzi, Silvia Luna, Chino Morgante, Agustín Vazzano, Julián Alcalde, Silvia Portiansky, Gonzalo Juárez, Laureano Arau, la cuerda de tambores ERIBO, Maia Tinto, Rocío Ro, Julián Morales Sorarrain, Gaspar Vannucci, Paula García, Eliana Cuervo, Sofía Cipriano, Daniela Camezzana, Chapi Baresi, Lauri de Toulouse, Camila Bejarano Petersen, la Biblioteca Popular Mariano Moreno, Euge Viñes, Lucas Albarracín, Mapas de lo Efímero, Irene Bilmes, Elisa Deschamps, Magia Negra, El Triunfo de la Naturaleza, Macarena Aguilar Tau y numerosos vecinos de Tolosa.