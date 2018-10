Racing y Boca se cruzan en el Cilindro con mucho en juego

Desde las 19, el líder de la Superliga buscará afirmarse en lo más alto y el Xeneize, amargarle la tarde. El clásico cordobés se roba la fecha

| Publicado en Edición Impresa

Racing, líder y uno de los invictos en la Superliga Argentina (SAF), buscará hoy consolidarse en la cima de las posiciones cuando reciba en el clásico a Boca, recientemente clasificado para las semifinales de la Copa Libertadores, en un partido correspondiente a la octava fecha.

El encuentro se jugará en el “Cilindro” de Avellaneda a partir de las 19:00, tendrá como árbitro a Darío Herrera y será televisado por el canal de cable Fox Sports Premium.

El conjunto que dirige técnicamente Eduardo “Chacho” Coudet encabeza el certamen con 19 puntos y luego del empate 2-2 contra Atlético Tucumán como visitante en la primera fecha encadenó seis triunfos consecutivos con un muy buen rendimiento individual y futbolístico.

En otro de los destacados, Talleres y Belgrano, de irregular campaña en la actualidad y con la misma cantidad de puntos, protagonizarán hoy una nueva edición del clásico cordobés. El encuentro se jugará desde las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes, será arbitrado por Fernando Rapallini y televisado por el canal de cable TNT Sports.

También van a jugar Banfield vs. San Lorenzo (11); At. Tucumán vs. Lanús (13:15) y Central-Unión (15).