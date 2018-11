Clausuran una fiesta clandestina en un resto bar de una sede de la UNLP

La fiesta, se informó, no estaba habilitada y tampoco contaba con el certificado de bomberos. Clausura preventiva

Se clausuró el jueves último una fiesta sin habilitación que se estaba desarrollando en un bar ubicado en el edificio universitario de 7 y 48. El operativo se realizó en el marco de “Primavera Responsable” que lleva adelante la Municipalidad. También participaron la Policía Local y Federal.

El resto bar inaugurado hace poco más de un año amaneció ayer con fajas de clausura. El mismo se encuentra emplazado en el Edificio Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata ubicado en la calle 48 entre 6 y 7.

Según informaron oficialmente, el jueves pasado por la noche se desarrollaba una fiesta en el lugar llamado “La Biblioteca” en la que al menos había unas 200 personas, en su mayoría estudiantes.

De acuerdo a lo detallado, al lugar llegaron personal de Control Ciudadano de la Municipalidad y efectivos de la Policía Federal (por jurisdicción, les corresponde). En ese momento se comunicó la prohibición de la fiesta y la posterior clausura del lugar.

El operativo se produjo a las 2 AM y según lo expresado oficialmente “el lugar no contaba con el informe técnico de bomberos”

Según se informó, el operativo se efectuó con equipos municipales y policiales que procedieron a desalojar a más de 200 personas que participaban del evento.

“Es importante que los festejos se desarrollen en lugares seguros y con las condiciones necesarias. Debemos considerar los riesgos que se corren por comportamientos o festejos irresponsables”, sostuvo el titular del área de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia.

En esa línea, remarcó que “queremos contar con la colaboración de los vecinos, que son los primeros que se enteran de la organización de los eventos o detectan la venta de alcohol o sustancias ilegales en algún comercio o casa del barrio”.

Cabe recordar que, el Municipio de La Plata busca concientizar a los más jóvenes acerca de la importancia de no conducir si consumieron bebidas alcohólicas o estupefacientes; además de no asistir a eventos que no cuentan con la habilitación municipal y que, por lo tanto, no cumplen con las condiciones necesarias para llevarse a cabo.

El segundo objetivo de ese programa es sensibilizar a los padres y adultos responsables para que hablen con sus hijos sobre los posibles peligros y las indeseables consecuencias de determinadas acciones.

También se invitó a los vecinos a colaborar con el Municipio denunciando la venta de alcohol a menores o la realización de eventos ilegales, entre otras irregularidades, a la línea municipal 147.