Roger Waters le dio una mano al comercio local

Las dos presentaciones en el Estadio Ciudad de La Plata del ex Pink Floyd impactaron positivamente en la economía platense, que tuvo ocupación plena de las plazas de alojamiento y un ingreso en consumo de más de 60 millones de pesos, según informaron en la Municipalidad de La Plata.

El martes 6 y el sábado 10 de noviembre, Roger Waters deleitó a más de 100 mil personas, que además de disfrutar cada uno de sus shows en el Estadio Único, le permitieron a la gastronomía, hotelería y comercios locales en general tener jornadas récord de consumo, según fuentes oficiales.

Según esas estimaciones, el cálculo de consumo que contempla comida, bebida, souvenirs, estacionamiento, movilidad y alojamiento arroja una suma de aproximadamente 30 millones de pesos por espectáculo.

Desde 2016 se han presentado entre otros The Rolling Stones, Aerosmith, Guns N’ Roses junto a The Who, Coldplay, Ed Sheeran, Bruno Mars, U2, Depeche Mode y Paul Mc Cartney, lo que viene impactando positivamente en la economía de distintos sectores de la Ciudad.

En ese sentido, el subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de La Plata, Pablo Álvarez explicó que “se incentiva a prestadores de servicios turísticos a visibilizar esta nueva realidad, motivándolos a mantener sus locales con horario extendido para cuando finaliza el show”.

Recientemente se lanzó el “Sello de Calidad Turística local”, donde se repasan aspectos de la calidad en la Atención al Cliente, el Reconocimiento del Patrimonio Local, el Turismo Accesible y el Turismo Sustentable”.