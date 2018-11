Campaña para donar sangre

| Publicado en Edición Impresa

Una nueva colecta de sangre encarará el Hospital Español de La Plata, a propósito de conmemorarse el pasado 9 de noviembre el Día Nacional del Donante de Sangre.

A tono con otras entidades que periódicamente llaman a donar sangre, el establecimiento de salud situado en barrio Norte convoca a quienes deseen participar de la colecta.

La jornada de extracción de sangre será mañana, de 8 a 13, en la sede del Hospital de Día del centro asistencial, calle 9 N° 175 (entre 35 y 36). Donar, remarcaron los organizadores de la campaña, es fácil: no se requiere preparación previa y no hay que estar en ayunas; es seguro, porque se utiliza material descartable y no afecta tu salud; y útil, porque salva la vida del prójimo.

Nueve de cada diez personas necesitarán sangre para ellas o su entorno en algún momento de la vida y la sangre, que no se puede fabricar, es necesaria para operaciones, tratamientos oncológicos o la recuperación de accidentes.