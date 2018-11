Piovi: "Hay que pensar en la final del miércoles y más adelante se verá lo de River"

El defensor de Gimnasia Gonzalo Piovi, quien volverá a la titularidad el próximo miércoles ante San Martín de San Juan, manifestó que el choque ante el conjunto verdinegro es una nueva final pensando en los promedios por el descenso. El zurdo remarcó que primero hay que sumar de a tres en el Bosque y después pensar en la Copa Argentina y la semifinal contra River.

"Hay que pensar en el miércoles que es de suma importancia, es una final, hay que sumar de a tres y después más adelante se verá el partido ante River", destacó el defensor en conferencia de prensa.

"Es una final porque hay que tomar distancia, sumar de a tres es muy importante y en condición de local. Tenemos que ganar, buscar los tres puntos, es el único resultado que tenemos que tener en mente. Si las cosas no se dan, un empate va a servir para sumar", añadió.

También admitió que las derrotas contra Belgrano y Racing fueron un golpe que hay que asimilar: "Sabíamos que iba a ser difícil con Racing, es el puntero, habia perdido poco y nosotros veníamos de un mal partido con Belgrano, había esperanzas de levantar pero bueno, sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Fueron un golpe estas dos fechas, pero se sale laburando para mejorar los errores y potenciar las virtudes".

"Estábamos bien defensivamente y el partido contra Racing nos golpeó el segundo gol. Nos dolió. Pero bueno, hay que salir de esto tratando de mejorar, sin perder las virtudes que tenemos", remarcó.

Para el ex jugador de la Academia es importante "empezar de cero porque se vieron cosas que no salieron de la mejor manera. Hay que empezar a remarcar esas cosas que veníamos haciendo bien para no perderlas".

Por último, desde lo personal, manifestó que piensa en jugar y llegado el momento se verá si su continuidad en el Club es posible: "Estoy agradecido por la oportunidad, esto crecer futbolísticamente y potenciarme. Hay una cuota que le debo a mis compañeros que me apoyan, pero pienso en jugar y mi idea es seguir jugando. Después, llegado el momento se verá qué se puede hacer".