Intensas lluvias siguen castigando al campo

Varios puntos agropecuarios de la provincia de Buenos Aires se enfrenta a una de las crisis hídricas más graves de los últimos años. Las intensas lluvias que continuaron ayer, combinadas con el desborde de arroyos y la saturación de los campos, han provocado inundaciones que afectan a vastas zonas productivas y a la población de varias localidades.
Las rutas provinciales también se encuentran comprometidas, con tramos cortados y el tránsito desviado, dificultando el acceso y la asistencia a las áreas más anegadas. La situación ha generado una gran preocupación de productores y vecinos.
Además de los cultivos, la ganadería en la provincia de Buenos Aires enfrenta un escenario crítico a raíz de las inundaciones.
Más de una semana atrás, antes de estas precipitaciones del fin de semana por Santa Rosa, ya se advirtió que se agravó de manera dramática la situación hídrica en distritos ya golpeados por las inundaciones. Zonas como Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, 9 de Julio, Pehuajó, Lincoln y Viamonte habían recibido entre 80 y 100 milímetros adicionales, lo que incrementó hasta un 40% la superficie afectada respecto de diez días atrás.
El panorama, calificado como “crítico” por Carbap, alcanza a más de un millón de hectáreas anegadas, con consecuencias directas en la producción agrícola y en la vida comunitaria.
La Sociedad Rural de 9 de Julio reforzó los reclamos con una carta abierta al presidente Javier Milei, en la que pidió intervención directa. Allí remarcaron que los esfuerzos de los productores “ya no alcanzan” y reclamaron con desesperación: “No pedimos créditos blandos ni compensaciones; solo máquinas con personal en condiciones de trabajar. Nos estamos ahogando, necesitamos ayuda ya”.
