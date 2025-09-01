Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |VIAJA HOY PARA EL ANSIADO REENCUENTRO

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

El vecino de La Plata que fue víctima de una falsa denuncia de abuso, hace casi dos años que no ve a los nenes. Pero después de una lucha desesperante, plagada de obstáculos, logró que un juez federal de ese país autorizara un plan de revinculación

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

Herman Krause junto a sus hijos Paco y Mateus en Los Tilos / Web

1 de Septiembre de 2025 | 03:30
Edición impresa

La historia de Herman Krause en La Plata podría confundirse con la de tantos padres que atraviesan disputas familiares complejas, pero tiene un matiz que la convierte en un verdadero drama judicial y humano: la distancia. Sus hijos Paco y Mateus fueron llevados por la madre a Brasil, luego de pasarlos ilegalmente por la frontera en octubre de 2024, y desde entonces libra una batalla para volver a verlos y lograr que regresen a la Argentina.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, ese primer objetivo, después de casi dos años de no tener contacto con los nenes, se acaba de hacer realidad y hoy mismo viajará hacia el país vecino para el ansiado reencuentro.

Fue el juez federal Castrianni De Mello, quien, luego de evaluar todas las pruebas que le fueron presentadas en la causa, autorizó un plan de revinculación, que consta de visitas virtuales, los lunes y martes con una duración de 45 minutos por día, entre las 20.00 y las 20.45, y reuniones presenciales supervisadas por una asistente social, el 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de septiembre, entre las 10.00 y las 18.00.

De acuerdo a la resolución judicial, el punto de encuentro será un centro comercial en la ciudad de San Pablo, por tratarse de un entorno público, neutral y de fácil acceso para el equipo técnico.

En ese sentido, “la demandada (o la persona designada por ella) podrá acompañar a los hijos, quedando establecido como lugar de encuentro el cine del centro comercial para la entrega y retirada de los niños”, se expresó en el fallo.

Se supo que “la asistente social actuará como mediadora de las interacciones, velando por la seguridad emocional y física de los menores, promoviendo el restablecimiento del vínculo familiar y previniendo posibles conflictos”.

Como medida preventiva, el magistrado también determinó que Krause entregue su pasaporte en la secretaría del juzgado, hasta el final del período de convivencia autorizado, registró la prohibición de salida del país de los menores junto a su progenitor y puso en alerta de la situación “a la Policía Federal de Carreteras, a la Policía Estatal de Carreteras de Sao Paulo, a la Policía Federal y al Ministerio de Relaciones Exteriores”, para evitar contratiempos.

Sin dudas, a pesar de que no está resuelta la cuestión de fondo, incluso queda pendiente de realización una serie de peritajes psicológicos para las partes, esta instancia significa un enorme paso adelante para Krause, que al menos lograra cubrir su ansiada pretensión de estar con los hijos.

UNA RELACIÓN TERMINADA

La relación con Juliana Magalhaes de Lima, la mamá de los menores, estaba terminada en 2022 cuando decidieron separar sus vidas. Lo que nunca imaginó Krause es que iba a urdid un plan maquiavélico en su contra, que lo terminó separando de los chicos.

En mayo de 2023, la mujer primero lo denunció por violencia familiar en el juzgado de Familia N° 6 de La Plata, a cargo de la jueza María del Rosario Rocca. Al tiempo, la magistrada desestimó la acusación por falta de pruebas e impuso un régimen de comunicación alternado donde se turnarían para estar con los menores.

Meses más tarde, Magalhaes cruzó un límite: realizó una nueva denuncia, esta vez penal, por “abuso sexual” hacia ella y sus hijos. Esto derivó en que se le prohibiera a Krause mantener comunicación con sus hijos. Pero desde ese momento ya no pudo verlos a pesar de que un año después la acusación también fue revocada por falta de pruebas.

 

Krause tendrá un primer vínculo virtual y después contacto presencial con los dos hijos

 

Es que la mujer activó entonces un plan de evasión, que logró burlar a las autoridades de migraciones y, puso al descubierto la fragilidad de las fronteras argentinas, cuando los sacó sin autorización por Puerto Iguazú, en circunstancias todavía no aclaradas.

A Krause le costó ubicar a la mujer y a sus hijos, hasta que pudo certificar que estaban en San Pablo. Tuvo que contratar a un abogado local experto en el Convenio de La Haya y encomendarse a lograr lo que no pudo conseguir a través de la Justicia de nuestra ciudad. Tanto en el fuero ordinario como en el federal.

Por eso, pese a la distancia y la incertidumbre, este viaje a Brasil llenará a Krause de emoción, porque después de tanto tiempo podrá estar cara a cara con sus hijos.

Recaudos para sortear obstáculos en la causa
