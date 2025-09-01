Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por ayudar a Jonathan Kovalivker a evadir a la policía

Ariel De Vicentis está acusado desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento

Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por ayudar a Jonathan Kovalivker a evadir a la policía
1 de Septiembre de 2025 | 10:11

Escuchar esta nota

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al jefe de seguridad de Nordelta Ariel De Vicentis por presunta obstrucción de la justicia, acusado de haber obstaculizado el procedimiento en el cual se ordenó secuestrar el celular de Jonathan Kovalivker, uno de los accionistas de la droguería Suizo Argentina investigado por los audios del ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo.

La decisión se tomó sin prisión preventiva, luego de encontrar evidencia como mensajes vinculados a un “protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad” en caso de allanamientos.

El juez procesó a De Vicentis por “desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento” con un embargo de dos millones de pesos. De Vicentis es jefe de seguridad de Nordelta desde hace once años y según reconstruyó la Justicia el día del operativo estaba de vacaciones pero un guardia de seguridad lo llamó delante de efectivos de la Policía de la Ciudad que habían llegado al ingreso del barrio La Isla, en el complejo privado.

En ese marco, habría desplegado “maniobras dirigidas a crear un escenario de confusión y resistencia para obstaculizar la orden judicial” y así logró frustrar “una parte crucial del procedimiento: la requisa personal (y el secuestro del teléfono de Jonathan Simón Kovalivker)”.

Como prueba se tomaron los mensajes encontrados en su teléfono celular que revelaron “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad, cualquiera fuera”, remarcó el juez. En uno de esos mensajes de WhatsApp, De Vicentis instruía a uno de los guardias: “Reitero sea la fuerza de seguridad que fuere, nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno” , destaca el fallo.

Al ser indagado en los tribunales de Retiro, De Vicentis no logró justificar por qué intervino en lo que pasaba si estaba de vacaciones. Según reconstruyeron los investigadores, el jefe de seguridad comenzó a llamar a todos los guardias, a quienes se les había advertido que no podían usar sus celulares hasta finalizado el operativo.

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

Un golpe sin rastros: desvalijan una concesionaria en plena madrugada

Los llamó “insistentemente” y “desobedeció ” así la orden dada a sus subalternos de no usar los teléfonos hasta “lograr ser atendido” por uno de ellos, de quien obtuvo “la información sensible que pretendía: que la policía estaba buscando a Jonathan y Emmanuel Kovalivker”.

Supuestas coimas en Discapacidad: el Gobierno refuerza la hipótesis de una "campaña de desprestigio"

Cambio en el ministerio de Salud como consecuencia del escándalo de los audios
La UCR retuvo Corrientes y no hay ballotage: el PJ segundo y LLA, en cuarto lugar

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

Gimnasia necesita ganar ante Atlético Tucumán: formaciones, hora y TV

Alexis Castro, autocrítico: “No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025

Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección
Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Confirman que habrá otro fin de semana largo en 2025: cuándo será

Gimnasia necesita ganar ante Atlético Tucumán: formaciones, hora y TV

La UCR retuvo Corrientes y no hay ballotage: el PJ segundo y LLA, en cuarto lugar

Arrancó otro paro docente universitario, que afecta a facultades y colegios de la UNLP

Messi no pudo sumar otro título y ya se pone en Modo Selección

La Tormenta de Santa Rosa deja árboles caídos y calles anegadas en La Plata

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

Un golpe sin rastros: desvalijan una concesionaria en plena madrugada

Evacuaron en una lancha a 40 pasajeros de un micro

Avanza el debate oral por un femicidio en Melchor Romero
Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo
Miguel Russo valoró la competencia interna
El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres
Marchesín dejó la cancha y preocupa
VIDEO. Un trámite para River, puntero de su zona
Septiembre también llegó a La Plata con subas en la luz: cuánto aumentó, nivel por nivel
La Tormenta de Santa Rosa deja árboles caídos y calles anegadas en La Plata
Cuenta DNi está de cumpleaños y activa una promo especial en septiembre 2025: descuento y rubro
Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: los números que salieron hoy lunes en EL DIA
“Presunta contaminación”: en medio del escándalo, ANMAT clausuró a otros dos laboratorios
Confirman que habrá otro fin de semana largo en 2025: cuándo será
Caseros versus procesados: mitos y realidades al elegir los alimentos
A 26 años de la tragedia aérea de LAPA: “diez segundos lo cambiaron todo”
La Plata será sede del XX Congreso de Historia: memoria, identidad y patrimonio
L-Gante acrecentó las dudas por las causas del incendio en su casa: "Todavía no entendí qué pasó"
Tamara Pettinato debutó en el Nueve con el ciclo “Decime algo lindo”: el rating del programa
Dura crítica de Emanuel Ortega contra la Justicia por el caso de Julieta Prandi
Tras la definición de los PlayOffs: ya están los equipos de La Voz Argentina 
Nació el pasado 11 de agosto: Alejandra Maglietti presentó a su hijo Manuel, las fotos

