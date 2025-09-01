Melconian: “El dólar subirá después de las elecciones”

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
El economista Carlos Melconian aseguró que el tipo de cambio actual “no es libre” y que, inevitablemente, el dólar subirá después de las elecciones. Además, enumeró tres “errores” de la administración libertaria que, a su juicio, comprometen el futuro inmediato: el ajuste en áreas sensibles, la salida apresurada del cepo y la baja demasiado rápida de la inflación.
“Lo que pueda ocurrir antes o después de la elección es un tipo de cambio más alto que este. La pregunta es si ese desliz puede ir a la inflación. Sí, pero no galopante. No te podés quedar con que haya inflación de un dígito en el segundo año de mandato”, afirmó.
Según el extitular del Banco Nación, la situación cambiaria es insostenible. “Este tipo de cambio vigente es de desequilibrio, ese es el problema. Creen -desde el Gobierno- que el de enfrente es gil, diciendo que no intervienen”, disparó.
En cuanto a los errores, señaló que el primero fue el recorte en áreas sensibles como la educación y la salud.
“La parte fiscal es muy útil. Acá no hubo motosierra, hubo una licuación fantástica. El error es meterse con dos mangos con 20 en cuestiones como universidades o el Hospital Garrahan. ¿Querés dar la idea de mano dura? Podés darla, pero acá tenés dos mangos”, explicó.
El segundo error, insistió, fue la liberación parcial del cepo: “En julio los argentinos compraron US$5432 millones. No hay ideología ni libertad de mercado que justifique esto. La libertad de mercado es libertad de precio, no con $1300”, cuestionó.
Finalmente, el economista habló de la inflación y de un problema de diagnóstico oficial. “El tercer error fue bajarla demasiado rápido. El país está caro en dólares, es más barato viajar al exterior. Después no pueden decir que la culpa de esto la tienen los empresarios, los bancos y los kukas. El 1 de enero hay que buscar nuevo financiamiento y bajar genuinamente el riesgo país”, agregó.
Al referirse al panorama político, Melconian fue tajante: “Si le va mal, es un problema. Habrá que ver cómo pega todo esto. La prueba de si van a poder reelegir parece que va a ser la elección de medio término”.
Y cerró con un llamado a la construcción de acuerdos: “Si La Libertad Avanza hace una buena elección, eso le va a dar tiempo a la política económica, pero eventualmente se va a tener que resolver lo cambiario y lo monetario. Consenso no es abrazarse, es buscar media docena de cosas en una Argentina que va cambiando”.
