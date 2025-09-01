Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |RECIBE A ATLÉTICO DESDE LAS 17.00 EN EL BOSQUE

Gimnasia necesita ganar ante los tucumanos

El Lobo, que arrastra dos caídas al hilo, enfrentará a un rival directo en ambas tablas y está obligado a volver a sumar de a tres ante su gente para ahuyentar los fantasmas

Gimnasia necesita ganar ante los tucumanos

Jan Hurtado, después de dos meses de parate por una lesión, volverá a ser titular en Gimnasia / EL DIA

1 de Septiembre de 2025 | 01:37
Edición impresa

Con la necesidad de volver a la victoria en casa luego de dos derrotas consecutivas, Gimnasia recibirá esta tarde desde las 17.00 a Atlético Tucumán.

El árbitro del encuentro será Pablo Dóvalo, quien estará acompañado por los asistentes Andrés Barbieri y Lucas Ripoli, mientras que Diego Ceballos oficiará como Cuarto árbitro. El el VAR, Fabricio Llobet estará a cargo con la asistencia de Javier Mihura. El partido será televisado por

ESPN Premium y tendrá transmisión radial por La Redonda.

El equipo de Alejandro Orfila tendrá solamente una variante en relación al equipo que perdió en San Juan ante San Martín por 1 a 0, ya que Jan Carlos Hurtado ingresará por Lucas Castro para volver a jugar 4-4-2, el dibujo que -al parecer- le sienta hoy mejor al equipo.

El venezolano regresa directamente como titular luego de estar inactivo dos meses por una lesión fibrilar grado 3 en un isquiotibial. Su último partido oficial fue con la Selección de Venezuela ante Bolivia el 6 de junio, aunque luego jugó un par de amistosos antes del inicio del Clausura, en el que recién debutará esta tarde.

En cambio, Norberto Briasco -ausente en el partido ante San Martín por una distensión muscular- será preservado y volverá recién para el partido frente a Unión en el Bosque. De todas maneras, el ingreso de Hurtado como acompañante de Marcelo Torres (quien lleva dos goles en el campeonato) promete darle una impronta más ofensiva al equipo que lastimó poco en ataque con el sistema 4-2-3-1.

Hurtado será titular y Piedrahíta irá al banco

Desde las 11 habrá venta de entradas en el Bosque

Sin dudas en el arco ni en la línea defensiva, el entrenador uruguayo apostó por mantener a la dupla Mateo Seoane-Nicolás Garayalde en el centro del campo, que pareció brindar algunas soluciones pero se desdibujó en los últimos dos encuentros. La apuesta del charrúa sigue siendo por el desequilibrio individual que puedan aportar Manuel Panaro y Jeremías Merlo por las bandas, ya que el equipo no tiene una gran construcción futbolística desde la generación de juego.

Atletico Tucumán viene de derrotar 3 a 0 a Talleres en el José Fierro, aunque no podrá repetir el equipo por la expulsión del defensor paraguayo Clever Ferreira. Gianluca Ferrari podría ingresar en su lugar, tal cual sucedió en el empate 2-2 frente a Sarmiento hace un par de jornadas. Además, el lateral izquierdo Ignacio Galván recibió el alta médica tras un desgarro y podría reaparecer en el Bosque.

El conjunto tucumano pelea en dos frentes con Gimnasia: por un lado, tiene 9 unidades en la Zona B y estaría clasificando a los playoff, en un lugar que Gimnasia (7 puntos) pretende. Por el otro, también son pares en la Tabla Anual donde los tucumanos aventajan al Tripero también por dos puntos, 25 contra 23.

El encuentro de esta tarde genera más obligaciones poara el Lobo, pero es un buen examen para comenzar a definir los objetivos del conjunto albiazul y donde va a pelear en la etapa de definiciones del campeonato.

 

