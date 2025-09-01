Gimnasia necesita ganar ante los tucumanos

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
La apuesta de cada fuerza local, en la última semana de campaña
Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro
Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Messi no pudo sumar otro título y ya se pone en Modo Selección
L'Experience Vonharv, una noche donde el vino se convierte en arte
Frenar el flagelo de las caravanas de motos en las calles de la Región
Detección y controles gratuitos de enfermedad psoriásica en La Plata
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Nicoletti cruzó a Santilli: “Que vayan en cana por las coimas”
Nuevo mes con subas en colegios, prepagas, luz y combustibles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Lobo, que arrastra dos caídas al hilo, enfrentará a un rival directo en ambas tablas y está obligado a volver a sumar de a tres ante su gente para ahuyentar los fantasmas
Con la necesidad de volver a la victoria en casa luego de dos derrotas consecutivas, Gimnasia recibirá esta tarde desde las 17.00 a Atlético Tucumán.
El árbitro del encuentro será Pablo Dóvalo, quien estará acompañado por los asistentes Andrés Barbieri y Lucas Ripoli, mientras que Diego Ceballos oficiará como Cuarto árbitro. El el VAR, Fabricio Llobet estará a cargo con la asistencia de Javier Mihura. El partido será televisado por
ESPN Premium y tendrá transmisión radial por La Redonda.
El equipo de Alejandro Orfila tendrá solamente una variante en relación al equipo que perdió en San Juan ante San Martín por 1 a 0, ya que Jan Carlos Hurtado ingresará por Lucas Castro para volver a jugar 4-4-2, el dibujo que -al parecer- le sienta hoy mejor al equipo.
El venezolano regresa directamente como titular luego de estar inactivo dos meses por una lesión fibrilar grado 3 en un isquiotibial. Su último partido oficial fue con la Selección de Venezuela ante Bolivia el 6 de junio, aunque luego jugó un par de amistosos antes del inicio del Clausura, en el que recién debutará esta tarde.
En cambio, Norberto Briasco -ausente en el partido ante San Martín por una distensión muscular- será preservado y volverá recién para el partido frente a Unión en el Bosque. De todas maneras, el ingreso de Hurtado como acompañante de Marcelo Torres (quien lleva dos goles en el campeonato) promete darle una impronta más ofensiva al equipo que lastimó poco en ataque con el sistema 4-2-3-1.
LE PUEDE INTERESAR
Hurtado será titular y Piedrahíta irá al banco
LE PUEDE INTERESAR
Desde las 11 habrá venta de entradas en el Bosque
Sin dudas en el arco ni en la línea defensiva, el entrenador uruguayo apostó por mantener a la dupla Mateo Seoane-Nicolás Garayalde en el centro del campo, que pareció brindar algunas soluciones pero se desdibujó en los últimos dos encuentros. La apuesta del charrúa sigue siendo por el desequilibrio individual que puedan aportar Manuel Panaro y Jeremías Merlo por las bandas, ya que el equipo no tiene una gran construcción futbolística desde la generación de juego.
Atletico Tucumán viene de derrotar 3 a 0 a Talleres en el José Fierro, aunque no podrá repetir el equipo por la expulsión del defensor paraguayo Clever Ferreira. Gianluca Ferrari podría ingresar en su lugar, tal cual sucedió en el empate 2-2 frente a Sarmiento hace un par de jornadas. Además, el lateral izquierdo Ignacio Galván recibió el alta médica tras un desgarro y podría reaparecer en el Bosque.
El conjunto tucumano pelea en dos frentes con Gimnasia: por un lado, tiene 9 unidades en la Zona B y estaría clasificando a los playoff, en un lugar que Gimnasia (7 puntos) pretende. Por el otro, también son pares en la Tabla Anual donde los tucumanos aventajan al Tripero también por dos puntos, 25 contra 23.
El encuentro de esta tarde genera más obligaciones poara el Lobo, pero es un buen examen para comenzar a definir los objetivos del conjunto albiazul y donde va a pelear en la etapa de definiciones del campeonato.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí