Conmoción en La Plata: murió mientras calentaba agua para bañarse

Un adolescente de 17 años falleció hoy en la localidad de Melchor Romero tras recibir una descarga eléctrica en su vivienda de la calle 163 entre 526 y 527.

La víctima fue identificada como Franco Richar Vique Huallpa, de nacionalidad boliviana, quien según relató su hermano se encontraba calentando agua en un fuentón mediante una resistencia eléctrica para bañarse cuando ocurrió el accidente.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital de Romero, donde ingresó ya sin vida, confirmaron fuentes policiales.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría 14ª, que preservó el sitio para la realización de las pericias correspondientes. La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 de La Plata a cargo de Martín Almirón, desde donde se dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula “averiguación causales de muerte”.

Los peritos trabajan para determinar con exactitud las circunstancias en las que se produjo la descarga eléctrica que terminó con la vida del adolescente.