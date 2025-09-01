L-Gante acrecentó las dudas por las causas del incendio en su casa: "Todavía no entendí qué pasó"

Hace una semana, se supo que la casa que L-Gante alquila para los fines de semana en Canning se incendió y el cantante perdió casi todo.

Así, Valenzuela reveló que estaba tan triste por la situación que, después de encontrarse con el inmueble llenó de humo y hollín, prefirió irse.

Entonces, luego de conocerse las imágenes de cómo quedó el lugar, crecen los rumores de un mensaje amenazante y el cantante no lo descartó: Algo se quemó y al pasar tanto tiempo que nadie entraba en la casa, no sé cuánto tiempo habrá durado esta escena, cuando llegué estaba todo lleno de ceniza. Las habitaciones, el piso de arriba, el de abajo, por completo", explicó L-Gante.

Allí, el cantante compartió algunas imágenes de cómo quedó su casa después del incendio en sus redes: "La aproveché así como estaba para hacer un videoclip de un tema medio triste. Quedó una escena llena de ceniza y en blanco y negro, algo que va a servir para una canción que tengo", explicó L-Gante.

En cuanto a las causas detrás el incendio, L-Gante planteó algunas dudas alrededor de una supuesta amenaza: "Todo puede ser. Es inexplicable lo que pasó. Aunque me lo hayan explicado mil veces, de maneras diferentes, yo todavía no entendí qué pasó", cerró indignado.