Tras la definición de los PlayOffs: ya están los equipos de La Voz Argentina 

Finalmente, este domingo 31 de agosto, se definieron los equipos de los coaches de "La Voz Argentina", después de la primera votación del público desde el comienzo del reality.

Allí, los participantes cantaron en los PlayOffs y los jurados eligieron a 5, luego, la audiencia tuvo que votar entre los 6 restantes y elegir a sus tres favoritos. Por otra parte, se supo cuál fue el concursante de "El Regreso" que volvió al programa.

Ahí vamos: el primer equipo en definirse fue el de Lali Espósito. La cantante ya había elegido a Valetino Rossi, Jaime Muñoz, Alan Lezcano, Lola Kajt y Rafael Morcillo.

Otros seis concursantes se enfrentaron a la elección del público. Pero, la audiencia decidió que continúen Nicolás Armayor, el más votado, Giuliana Picconi e Iara Lombardi.

Después fue el turno del Team Luck Ra. El cordobés se había quedado con Thomas Dantes, Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre.

Así, el público eligió, por sobre otros seis concursantes, a Nicolás Behringer, a quien el coach le regaló un celular para que pueda continuar mostrando su arte, Enrique y Tomás Olmos, el dúo que hace folcklore y Eduardo Desimone.

El tercer equipo en completarse fue el de Miranda! Los reyes del pop argentino habían seleccionado a Joaquín Martínez, Thomás Guzmán, Josué Cordero, Sofía Verna y Pablo Cuello. El público eligió para que continúen a Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez y Aimel Sali, quien lo festejó como un gol en el día de su cumpleaños. Además, Leandro Colman, quien ganó "El Regreso" con Karina La Princesita, decidió seguir el reality en su team.

Para cerrar, el último equipo en definirse fue el de Soledad Pastorutti. La Sole había optado por Milagros Amud, Violeta Lemo, Milena Salamanca, Mía Frankel y Luis González.

La gente decidió que sigan en su team Mauricio Tarantola y Agustín Carletti, el dúo cordobés, Valentina Otero y Gustavo Rosales.

Ahora, comienza el "Todos contra todos". El primer equipo que inicia esta nueva etapa es el team Lali. En este cuadro de situación, los concursantes tendrán que cantar y se enfrentarán por un lugar en la siguiente gala del concurso.