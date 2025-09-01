Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |ENTREVISTA CON ALEXIS CASTRO EN SANTIAGO DEL ESTERO

“No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

En diálogo con este medio el volante reconoció que el equipo no hizo un buen trabajo, y que tienen que resolver los inconvenientes

“No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Alexis Castro

1 de Septiembre de 2025 | 01:40
Edición impresa

 

SANTIAGO DEL ESTERO
Enviado especial

La derrota de Estudiantes en Santiago del Estero ante Central Córdoba, fue un golpe duro que dejó inconsciente al Pincha por gran parte del partido, ya que en medio de la confusión no encontró respuestas rápidas para hacerle frente a un Ferroviario sin frenos. En este sentido, los protagonistas fueron autocriticos con el desempeño demostrado y apuntaron a que es urgente mejorar para la seguidilla que se viene. En diálogo con este medio, Alexis Castro sostuvo que “el equipo no hizo las cosas bien”.

De esta forma, las críticas también fueron puertas hacia dentro. Al respecto, Eduardo Domínguez no fue el único en reconocer los errores cometidos y marcar los puntos a mejorar. Por su parte, otro que tomó la posta fue el Pucho, que en exclusiva para EL DIA dejó su análisis y malestar por el resultado: “Fue un partido complicado, no hicimos las cosas bien. Entendemos que puede pasar pero tenemos que mejorar”. A su vez, también dejó en claro cuales fueron las falencias que tuvo el equipo: “No estuvimos precisos, ni tampoco pudimos encontrar de forma muy nítida los espacios y con el resultado en contra desde tan temprano se nos hizo aún más difícil”.

El volante ingresó en el complemento, en lugar de Ezequiel Piovi con el resultado cuesta abajo, para romper de alguna forma con el esquema de cuatro volantes, y de esta manera volcarse sobre la banda izquierda, para generarle más libertad en el circulo central al Ruso Ascacibar y Mikel Amondarain. En relación al tiempo que tuvo dentro del campo de juego, y a los minutos ganados en este trayecto dijo: “En lo personal me venia sintiendo bien, intenté ayudar al equipo en lo que pude pero no alcanzó”.

Siguiendo esta línea, Castro viene siendo una pieza importante para el entrenador en el armado del once, ya que luego de recuperarse de la lesión que tuvo en abril, fue entrando en la consideración del cuerpo técnico, ganándose un lugar en el equipo. Si bien en los últimos partidos por el campeonato local se perdió dos encuentros por la expulsión que sufrió ante la Academia en Avellaneda, sus apariciones han sido claves para el andamiaje colectivo.

En lo que respecta al desempeño realizado por el grupo en el Estadio Único Madre de Ciudades, expresó su disconformidad por espacios libres creados, producto de las falencias cometidas tanto en la última línea, como en la central. En este sentido el oriundo de Palermo sostuvo: “Se notó por momentos una cierta incomodidad, que se vio reflejada en como en el resultado y en como se terminó dando todo”.

Por otro lado, el futbolista de 30 años declaró que hay que levantar cabeza para los próximos compromisos que se le vienen, contando Torneo Clausura y cuartos de final de Copa Libertadores. En este sentido, tiene un nuevo mes cargado de partidos con rivales de gran jerarquía, por lo cual, el tiempo de preparación de casi dos semanas que tendrá el plantel debido a la fecha FIFA será clave para acomodar la habitación y poner las cosas en su lugar. Al respecto, afirmó: “Se viene una seguidilla importante, pero ahora tenemos que pensar en descansar que nos viene bien, para aflojar un poco la cabeza. A partir del inicio de esta semana volveremos fuerte para entrenar y preparar lo que se viene, que son cosas muy importantes”.

De esta forma, Alexis Castro dejó en claro que hay ciertos puntos a mejorar de cara al partido ante River en condición de local, y el cruce por la máxima competencia del continente frente a Flamengo en Brasil.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

