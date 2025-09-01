Julio Alak, en vivo por FM La Redonda: "En mi gestión todos los días haremos obra pública"

El intendente de La Plata, Julio Alak, es entrevistado esta mañana de lunes en los estudios de FM La Redonda (100.3) en una charla en vivo que promete definiciones sobre la gestión municipal, los desafíos de la Ciudad y la coyuntura política en vísperas de las elecciones legislativas.

"Para nosotros el balance es muy positivo. Encontramos un municipio quebrado financieramente, en capacidad de gestón y oscuridad en sus cuentas. Había que reconstruir la ciudad que estaba en terapia intensiva", destacó el Intendente. La entrevista, que puede seguirse en directo por radio, Twitch y la página de eldía.com, busca repasar los principales ejes de su administración, las obras en marcha, la agenda económica local y las perspectivas hacia fin de año.

"Salimos del quiebre financiero, de gestión, de falta de trasparencia. Había más de 7000 cuadras de tierra, venta ilegal, era un festival para los trapitos, un quemadero de autos, cuadras sin iluminación, más de 200 asentamientos y fue un proceso complejo pero con consenso y llevará un tiempo más esta reconstruir de la ciudad", siguió. "Más del 25 por ciento de fondos propios se destina a la obra pública; es la cifra más alta en la Provincia y uno de los tres que tiene más fondos de lo que recibe", aclaró.

"Reconstruímos una ciudad que estaba en pésimo estado y seguimos avanzando. Al municipio lo encontramos mal económicamente, en estado de desastre admnistrativo. Una deuda de 20 mil 500 millones de pesos, con 63 mil millones de presupuesto, y era imposible hacer obra pública. La plata que estaba destinada en ñoquis, unos 6000 que cobraban y no trabajaban y hoy es dinero en obra pública", afirmó Alak. "Vamos a llegar a todos los barrios con obras, de a poco pero lo vamos a lograr".

"El cementerio ya está ordenado. Encontramos 13 mil quinientos cuerpos humanos en bolsas de basura porque no se hacía el osario. Lo construímos. Un municipio que no podía enterrar a sus muertos indica que no podían hacer nada", detalló sobre el cementerio local.

"Dividimos a la Ciudad en seis zonas para hacer obras, llamamos a licitación pública, algo que antes no sea hacía porque era todo directo, y hoy hay 14 empresas haciendo obra pública y con la UNLP controlando. Ya intervenimos hasta el momento 700 cuadras, desde La Armonía y Correas hasta el centro", remarcó.

"También se verá el cambio en semáforos, de inteligentes a electrónicos y avanzará en más onda verde porque el índice de motorización es muy alto en La Plata y necesitamos mejor organización", sostuvo. "Proximamente se verá en avenida 60 y el futuro es lo que viene dándose en diagonal 74, en barrio Hipódromo, afinando ramblas, ensanchar carriles". "Además licitaremos el transporte público y que vaya directamente por avenidas".

"Quedensé tranquilos que la venta ambulante no volverá más a Parque Saavedra. Estará linda como las nuevas plazas. El Gobernador me pedía que 'Julio, solucioname Plaza San Martín porque me da vergüenza cuando invito a gobernadores'. Las obras, mejoras y quita de vendedores lo generamos con consenso y creación de espacios de compras y no compiten con lo ilegal, pudiendo sacar las ventas ilegales", admitió.

"La Avenida 66 llegará a Ruta 36 con rambla central fina, dos carriles ida y vuelta y estacionamiento a los costados. También en la 44 hasta Ruta 2. Y esto se va logrando también con las juntas comunuales. Es un instrumento participativo y las obras que necesitan hacerse", amplió.

"Con el Gobierno de la Provincia estamos trabajando codo a codo, con Axel somos lo mismo, trabajamos hace más de 10 años. En la Ciudad hay un solo gobierno, sin decir de quién es cada obra. La Provincia invierte y antes desconfiaba el destino de los fondos con la gestión anterior. Ya arreglamos 80 escuelas pero antes esos fondos no afectaban a eso y sí a otra cosa, esa es la realidad, había malversación de fondos", afirmó.

"No hay municipio que tenga más inversión de fondos propios que La Plata, con 6000 millones de pesos mensuales, en todo el país. Es un porcentaje de 55 propio y 45 de cooparticipación para hacer lo que el vecino quiere, y el vecino quiere obras. Yo escucho, estoy, me reuno y hacemos".

Nota en desarrollo