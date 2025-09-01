Grave denuncia de Jorge Rial por amenazas: “Lo del Falcón es fuerte”

App para micros, trapitos, aeropuerto, parque informático y más: lo que dejó la entrevista de Alak en La Redonda
Jorge Rial vivió un episodio que le provocó mucho temor. Según contó en su programa de radio, un auto Ford Falcon estacionó en la puerta de su casa, provocándole una sensación de inseguridad que lo hizo rememorar los tiempos de la última dictadura militar.
“Es raro que de golpe llegues a tu casa y veas estacionado un Falcon con un tipo adentro, tomando mate y mirando fijo”, expresó Rial, que destacó que no fue el único sorprendido en su cuadra: “Vino la policía porque les llamó la atención también a los del barrio”.
El periodista culpó al gobierno actual ya que consideró que “es el sinónimo de la represión y es uno de los emblemas de Javier Milei y de Victoria Villarruel, que homenajean a la dictadura”.
Por último, reflexionó que le parece muy intimidatorio lo ocurrido, debido a la historia que tenemos los argentinos con ese tipo de vehículos: “Llegar a tu casa a la noche y ver un Falcon estacionado y ver un tipo sentadito ahí, ya veníamos de recibir llamados, algunos que se dicen amigos, pero intentan sacarte información. Lo del Falcon lo estoy contando como anécdota, pero con la historia que tenemos, es muy fuerte”.
Luego se expresó desde su cuenta de X: “El gobierno nos acusa de una conspiración internacional. Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna. En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de Milei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión. Cada párrafo de su trasnochada denuncia es una intolerable amenaza. Ya es imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del estado en beneficio propio en un escándalo que parece no tener fin. Como siempre, nos vemos hoy en Argenzuela por C5N y en Carnaval Stream. Hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia”.
El gobierno nos acusa de una conspiración internacional. Hace un ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna. En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de @JMilei no…— JORGE RIAL (@rialjorge) September 1, 2025
