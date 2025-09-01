La Tormenta de Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

La UCR retuvo Corrientes y no hay ballotage: el PJ segundo y LLA, en cuarto lugar
La UCR retuvo Corrientes y no hay ballotage: el PJ segundo y LLA, en cuarto lugar
El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
Tras un domingo pasado por agua, pero sin fuertes lluvias en La Plata, la Tormenta de Santa Rosa mostró su peor cara en la madrugada de este lunes. Es que se desató un diluvio que puso en alerta a toda la Región.
Lo cierto es que hasta ayer la llegada de otra ciclogénesis terminó siendo un capítulo “liviano” con respecto a los anuncios que se habían realizado para el último fin de semana de agosto porque la jornada se presentó con un clima desapacible: neblina, llovizna persistente y cielo completamente cubierto. Pasadas las 8.30 comenzaron a registrarse las primeras lluvias provenientes del norte y noreste, según informó la Dirección de Hidrometeorología de la Comuna.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado chaparrones durante todo el día y viento moderado del este. Sin embargo, la tormenta que se esperaba con fuerza terminó reducida a lloviznas constantes, sin generar complicaciones ni temor entre los vecinos de la Ciudad, a diferencia de lo ocurrido semanas atrás, cuando hubo zonas de La Plata con más de 140 milímetros de agua caída.
Pero este madrugada finalmente se dio lo que se esperaba debido a que chaparrones constantes acompañados de ráfagas tuvieron lugar en La Plata y complicaron a los vecinos debido a la gran cantidad de agua caída.
Este es el acumulado, barrio por barrio:
Cabe destacar que el SMN desactivó una alerta amarilla para La Plata, Berisso y Ensenada, que regía desde la noche del domingo hasta la mañana de este lunes. El informe advertía que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
“Se espera que las tormentas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, informaron fuentes oficiales.
Lo cierto es que el organismo actualizó su pronóstico y ahora anuncia que cesarán las lluvias al mediodía, por lo que estará mayormente nublado hasta la noche. Pese a ello se mantiene la previsión de ráfagas cercanas a los 50 km/h. La mínima se ubicará en 11 grados y la máxima en 17 grados.
Tras el temporal, el martes se presentará con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado hacia la tarde y noche. La temperatura se moverá entre 8 y 16 grados. El miércoles habrá un repunte con mínima de 7 grados, máxima de 20 grados y cielo soleado.
El jueves llegará con un nuevo descenso térmico: mínima de 5 grados, máxima de 13 grados.
Finalmente, el viernes 5 se anticipa como el día más frío de la semana, con una mínima de apenas 3 grados y la marca máxima alcanzaría los 14 grados.
