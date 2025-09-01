La Tormenta de Santa Rosa deja árboles caídos y calles anegadas en La Plata

Septiembre también llegó a La Plata con subas en la luz: cuánto aumentó, nivel por nivel
La Tormenta de Santa Rosa se sintió con fuerza cuando los platenses dormían ya que en la madrugada de este lunes se desató la fuerte lluvia que estuvo acompañada de ráfagas. De esta forma, la ciclogénesis finalmente dijo presente en nuestra ciudad y afectó a los vecinos.
Es que en distintas zonas se reportaron árboles caídos y calles anegadas debido a la fuerza del temporal.
Una de las quejas llegó desde la zona norte, donde un ejemplar de gran porte se vino abajo. Ocurrió en 5 y 39 y revolucionó al barrio ya que quedó cruzando la calle, obstaculizando el paso vehicular. También reportaron la caída de otro árbol en Punta Lara.
En tanto que en un sector de Lisandro Olmos se hacía imposible transitar con el auto esta mañana. Vecinos de 49 entre 200 y 201 enviaron fotos del estado de las calles, en donde todo era un verdadero barrial.
La misma problemática padecen en 4 entre 184 y 185. "Hay niños y adultos mayores con necesidad de alguna ambulancia, y no se puede pasar, con los cráteres que hay", dijo un lector de EL DIA.
Cabe destacar que en el informe de las 7 de la mañana, el Servicio de Hidrometeorología de la Municipalidad informó que "no se esperan fenómenos meteorológicos significativos en La Plata, por tal motivo se determina el CESE al Nivel de Atención del Riesgo Vigente". Por otro lado desde el municipio dieron cuenta que el barrio más afectado por las precipitaciones era Villa Elvira, donde se registraron 33.9 m/l, seguido por Tolosa y Villa Elisa, con poco más de 29 m/l.
