El dólar abrió en alza y se acerca el techo de la banda de flotación

Julio Alak, en vivo por FM La Redonda: "En mi gestión todos los días haremos obra pública"
El dólar oficial abrió la semana con un alza de 20 pesos respecto del cierre del viernes y cotiza a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación.
De esta manera, entre el jueves y hoy acumula un incremento de $35, en medio del ruido político por el escándalo de los audios que describen un presunto entramado de sobornos que salpica a la hermana del presidente Javier Milei, la cercanía de las elecciones en provincia de Buenos Aires (el domingo 7 de septiembre) y la tensión cambiaria que motivó al Gobierno nacional a tomar medidas para evitar que la divisa estadounidense siguiera escalando.
El dólar blue repite la tendencia, trepa 10 pesos con relación al cierre del último viernes y se vende a $1.355 en el mercado informal de la city porteña.
Nota en desarrollo...
