Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

El dólar abrió en alza y se acerca el techo de la banda de flotación

ANTICIPO.- Sube 20 pesos y llega a los $1.380 en el Banco Nación

El dólar abrió en alza y se acerca el techo de la banda de flotación
1 de Septiembre de 2025 | 10:23

Escuchar esta nota

El dólar oficial abrió la semana con un alza de 20 pesos respecto del cierre del viernes y cotiza a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación.

De esta manera, entre el jueves y hoy acumula un incremento de $35, en medio del ruido político por el escándalo de los audios que describen un presunto entramado de sobornos que salpica a la hermana del presidente Javier Milei, la cercanía de las elecciones en provincia de Buenos Aires (el domingo 7 de septiembre) y la tensión cambiaria que motivó al Gobierno nacional a tomar medidas para evitar que la divisa estadounidense siguiera escalando.

El dólar blue repite la tendencia, trepa 10 pesos con relación al cierre del último viernes y se vende a $1.355 en el mercado informal de la city porteña.

Nota en desarrollo...

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Debutan las medidas para controlar al dólar con las elecciones bonaerenses de fondo
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La UCR retuvo Corrientes y no hay ballotage: el PJ segundo y LLA, en cuarto lugar

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

Gimnasia necesita ganar ante Atlético Tucumán: formaciones, hora y TV

Alexis Castro, autocrítico: “No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025

Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección
+ Leidas

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Confirman que habrá otro fin de semana largo en 2025: cuándo será

Gimnasia necesita ganar ante Atlético Tucumán: formaciones, hora y TV

La UCR retuvo Corrientes y no hay ballotage: el PJ segundo y LLA, en cuarto lugar

Arrancó otro paro docente universitario, que afecta a facultades y colegios de la UNLP

La Tormenta de Santa Rosa deja árboles caídos y calles anegadas en La Plata

Messi no pudo sumar otro título y ya se pone en Modo Selección

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025
Últimas noticias de Política y Economía

Mar del Plata: entidades piden cambios en los feriados de 2026

La industria textil marplatense atraviesa caída de ventas, despidos y suspensiones

El Ministerio de Capital Humano licita cocheras en Tandil por hasta 17,2 millones de pesos

Julio Alak, en vivo por FM La Redonda: "En mi gestión todos los días haremos obra pública"
Policiales
Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por ayudar a Jonathan Kovalivker a evadir a la policía
Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
Un golpe sin rastros: desvalijan una concesionaria en plena madrugada
Evacuaron en una lancha a 40 pasajeros de un micro
Avanza el debate oral por un femicidio en Melchor Romero
Espectáculos
L-Gante acrecentó las dudas por las causas del incendio en su casa: "Todavía no entendí qué pasó"
Tamara Pettinato debutó en el Nueve con el ciclo “Decime algo lindo”: el rating del programa
Dura crítica de Emanuel Ortega contra la Justicia por el caso de Julieta Prandi
Tras la definición de los PlayOffs: ya están los equipos de La Voz Argentina 
Nació el pasado 11 de agosto: Alejandra Maglietti presentó a su hijo Manuel, las fotos
Deportes
Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo
Miguel Russo valoró la competencia interna
El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres
Marchesín dejó la cancha y preocupa
VIDEO. Un trámite para River, puntero de su zona
Información General
“Presunta contaminación”: en medio del escándalo, ANMAT clausuró a otros dos laboratorios
Confirman que habrá otro fin de semana largo en 2025: cuándo será
Caseros versus procesados: mitos y realidades al elegir los alimentos
A 26 años de la tragedia aérea de LAPA: “diez segundos lo cambiaron todo”
La Plata será sede del XX Congreso de Historia: memoria, identidad y patrimonio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla