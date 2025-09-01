El dólar abrió en alza y se acerca el techo de la banda de flotación

El dólar oficial abrió la semana con un alza de 20 pesos respecto del cierre del viernes y cotiza a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación.

De esta manera, entre el jueves y hoy acumula un incremento de $35, en medio del ruido político por el escándalo de los audios que describen un presunto entramado de sobornos que salpica a la hermana del presidente Javier Milei, la cercanía de las elecciones en provincia de Buenos Aires (el domingo 7 de septiembre) y la tensión cambiaria que motivó al Gobierno nacional a tomar medidas para evitar que la divisa estadounidense siguiera escalando.

El dólar blue repite la tendencia, trepa 10 pesos con relación al cierre del último viernes y se vende a $1.355 en el mercado informal de la city porteña.

Nota en desarrollo...