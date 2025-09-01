Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

El Tren Roca ya llega a La Plata: un mes de obras y trastornos

Trenes Argentinos informó que el servicio retomó su habitual recorrido hasta la Estación de 1 y 44

El Tren Roca ya llega a La Plata: un mes de obras y trastornos
1 de Septiembre de 2025 | 07:02

Escuchar esta nota

Tras un meses frenado, este lunes Trenes Argentinos informó que se restableció el recorrido completo del ramal La Plata de la línea Roca luego de finalizar los trabajos de renovación de vías ejecutados en el marco de la Emergencia Ferroviaria. 

Lo cierto es que la vuelta de las formaciones a nuestra ciudad prevista para hoy estaba envuelta en incertidumbre ya que tras las intensas lluvias que comenzaron ayer por la madrugada y persistieron durante toda la jornada, la posible vuelta del servicio ferroviario era una incógnita. Pero hoy finalmente quedó confirmado que tal como estaba previsto el tren llega a La Plata.

Asimismo, el retorno se da con velocidades precaucionadas de 12 kilómetros por hora, una práctica habitual cada vez que se inaugura un tendido ferroviario nuevo. De forma gradual, se irá aumentando hasta alcanzar la velocidad prevista para ese sector.

La semana pasada, desde Trenes Argentinos, advirtieron que el cronograma de trabajo se cumplió, que las vías ya estaban colocadas y que sólo faltaba el trabajo de maquinarias de ajuste y compactación. Por ello, habían prometido trabajar hasta las últimas horas de agosto. Si bien hasta anoche, frente a la consulta de este diario en un contexto climático en alerta, desde la empresa prestadora del servicio no emitieron respuesta ante el posible regreso del tren. Aunque esta mañana emitieron un comunicado en el que daban cuenta que "a partir de hoy, lunes 1 de septiembre, se restablece el recorrido completo del ramal La Plata de la línea Roca luego de finalizar los trabajos de renovación de vías ejecutados en el marco de la Emergencia Ferroviaria". 

Cabe recordar que las tareas, que comenzaron el pasado 4 de agosto, provocaron que el tren no arribe a 1 y 44, sino que Tolosa sea la cabeza provisoria. Esto, provocó malestar entre los usuarios y vecinos de la Ciudad por las condiciones en las que tuvieron que utilizar el servicio.

LE PUEDE INTERESAR

La Tormenta de Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada pero... ¿cuándo para de llover?

LE PUEDE INTERESAR

Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección

Las tareas se llevaron adelante entre Tolosa y la Estación de 1 y 44 con el objetivo de mejorar la seguridad operacional en ese sector. De esta forma se renovaron 2.060 metros de vía, reemplazando durmientes de madera por hormigón armado, la sustitución de la piedra balasto, nuevos rieles y el ajuste de la geometría de la traza.

"La obra es impulsada por el Gobierno Nacional y supervisada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y contempla la renovación de 18,6 kilómetros de vías entre City Bell y La Plata. Los trabajos comenzaron el 9 de septiembre de 2024 e incluye la intervención de siete pasos a nivel, el reacondicionamiento de alcantarillas, la mejora de dos puentes y la renovación del viaducto Ringuelet", explicaron desde Trenes Argentinos. Y agregaron: "La última renovación integral del tendido de vías de este sector se produjo hace 55 años, en 1970. Desde el tramo solo recibió reparaciones menores, lo que generó la existencia de tres tipos de perfiles de rieles distintos".  

Los pasajeros podrán consultar información adicional en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.

Golpe al comercio de la zona de la Estación La Plata

Entre los múltiples afectados por la interrupción del servicio, los comerciantes que trabajan en la zona de 1 y 44, aseguraron que las ventas y el movimiento cayeron más del 50 por ciento.

“Las ventas bajaron un montón, estamos complicados. Abrimos a las 6:30 porque baja gente del tren y ahora no pasa nadie. Esperamos que vuelva. Algunos creen que será después de las elecciones del 7 de septiembre”, contó Evangelina a EL DIA desde su panadería en diagonal 80 y 2.

Asimismo, desde un kiosco lindero a la estación establecieron que “las ventas se derrumbaron no menos de un 50 por ciento”, lo que generó a recortar personal, reducir gastos y hasta pasar a media jornada al personal. “A este nivel nunca lo habíamos vivido. Tanta tranquilidad nunca antes se vivió”, agregó.

Los taxistas también se vieron afectados por la ausencia del tren. “En muchas horas tengo un sólo viaje. Estamos muy a fin de mes y la gente no puede afrontar todos los gastos”, confesó uno de los choferes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos

Convivencia compartida: el Papa se va a vivir con compañía

La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0

VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
+ Leidas

Messi no pudo sumar otro título y ya se pone en Modo Selección

La UCR retuvo Corrientes y no hay ballotage: el PJ segundo y LLA, en cuarto lugar

Gimnasia necesita ganar ante los tucumanos

Colapinto no se calló la boca tras la poca ayuda

Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro

Máximo Kirchner sacó a la cancha al Indio Solari

“No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

La Tormenta de Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada pero... ¿cuándo para de llover?
Últimas noticias de La Ciudad

La Tormenta de Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada pero... ¿cuándo para de llover?

Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección

Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro

Incertidumbre por el regreso del tren a 1 y 44
Deportes
Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo
Miguel Russo valoró la competencia interna
El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres
Marchesín dejó la cancha y preocupa
VIDEO. Un trámite para River, puntero de su zona
Policiales
Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
Un golpe sin rastros: desvalijan una concesionaria en plena madrugada
Evacuaron en una lancha a 40 pasajeros de un micro
Avanza el debate oral por un femicidio en Melchor Romero
Entran en una casa a los tiros y golpean a una mujer
Espectáculos
Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita
“Amores compartidos”: la comedia de los errores
Martel inició el desembarco argentino en Venecia, en medio de una “tormenta perfecta”
Tinelli no se da por vencido: sigue buscando su lugar y se vuelca al streaming
Sorpresa Amy Adams, del cine de autor a “Star Wars”
Información General
Caseros versus procesados: mitos y realidades al elegir los alimentos
A 26 años de la tragedia aérea de LAPA: “diez segundos lo cambiaron todo”
La Plata será sede del XX Congreso de Historia: memoria, identidad y patrimonio
Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha
A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla