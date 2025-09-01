El Tren Roca ya llega a La Plata: un mes de obras y trastornos

Tras un meses frenado, este lunes Trenes Argentinos informó que se restableció el recorrido completo del ramal La Plata de la línea Roca luego de finalizar los trabajos de renovación de vías ejecutados en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Lo cierto es que la vuelta de las formaciones a nuestra ciudad prevista para hoy estaba envuelta en incertidumbre ya que tras las intensas lluvias que comenzaron ayer por la madrugada y persistieron durante toda la jornada, la posible vuelta del servicio ferroviario era una incógnita. Pero hoy finalmente quedó confirmado que tal como estaba previsto el tren llega a La Plata.

Asimismo, el retorno se da con velocidades precaucionadas de 12 kilómetros por hora, una práctica habitual cada vez que se inaugura un tendido ferroviario nuevo. De forma gradual, se irá aumentando hasta alcanzar la velocidad prevista para ese sector.

La semana pasada, desde Trenes Argentinos, advirtieron que el cronograma de trabajo se cumplió, que las vías ya estaban colocadas y que sólo faltaba el trabajo de maquinarias de ajuste y compactación. Por ello, habían prometido trabajar hasta las últimas horas de agosto. Si bien hasta anoche, frente a la consulta de este diario en un contexto climático en alerta, desde la empresa prestadora del servicio no emitieron respuesta ante el posible regreso del tren. Aunque esta mañana emitieron un comunicado en el que daban cuenta que "a partir de hoy, lunes 1 de septiembre, se restablece el recorrido completo del ramal La Plata de la línea Roca luego de finalizar los trabajos de renovación de vías ejecutados en el marco de la Emergencia Ferroviaria".

Cabe recordar que las tareas, que comenzaron el pasado 4 de agosto, provocaron que el tren no arribe a 1 y 44, sino que Tolosa sea la cabeza provisoria. Esto, provocó malestar entre los usuarios y vecinos de la Ciudad por las condiciones en las que tuvieron que utilizar el servicio.

Las tareas se llevaron adelante entre Tolosa y la Estación de 1 y 44 con el objetivo de mejorar la seguridad operacional en ese sector. De esta forma se renovaron 2.060 metros de vía, reemplazando durmientes de madera por hormigón armado, la sustitución de la piedra balasto, nuevos rieles y el ajuste de la geometría de la traza.

"La obra es impulsada por el Gobierno Nacional y supervisada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y contempla la renovación de 18,6 kilómetros de vías entre City Bell y La Plata. Los trabajos comenzaron el 9 de septiembre de 2024 e incluye la intervención de siete pasos a nivel, el reacondicionamiento de alcantarillas, la mejora de dos puentes y la renovación del viaducto Ringuelet", explicaron desde Trenes Argentinos. Y agregaron: "La última renovación integral del tendido de vías de este sector se produjo hace 55 años, en 1970. Desde el tramo solo recibió reparaciones menores, lo que generó la existencia de tres tipos de perfiles de rieles distintos".

Los pasajeros podrán consultar información adicional en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.

Golpe al comercio de la zona de la Estación La Plata

Entre los múltiples afectados por la interrupción del servicio, los comerciantes que trabajan en la zona de 1 y 44, aseguraron que las ventas y el movimiento cayeron más del 50 por ciento.

“Las ventas bajaron un montón, estamos complicados. Abrimos a las 6:30 porque baja gente del tren y ahora no pasa nadie. Esperamos que vuelva. Algunos creen que será después de las elecciones del 7 de septiembre”, contó Evangelina a EL DIA desde su panadería en diagonal 80 y 2.

Asimismo, desde un kiosco lindero a la estación establecieron que “las ventas se derrumbaron no menos de un 50 por ciento”, lo que generó a recortar personal, reducir gastos y hasta pasar a media jornada al personal. “A este nivel nunca lo habíamos vivido. Tanta tranquilidad nunca antes se vivió”, agregó.

Los taxistas también se vieron afectados por la ausencia del tren. “En muchas horas tengo un sólo viaje. Estamos muy a fin de mes y la gente no puede afrontar todos los gastos”, confesó uno de los choferes.