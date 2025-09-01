Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |TOLOSA

Un golpe sin rastros: desvalijan una concesionaria en plena madrugada

Tras forzar una puerta, desactivaron las cámaras y se llevaron una caja fuerte con dinero y el DVR del sistema de seguridad

Un golpe sin rastros: desvalijan una concesionaria en plena madrugada

La concesionaria blanco del robo está en 13 entre 528 y 529 / Web

1 de Septiembre de 2025 | 03:29
Edición impresa

Un nuevo hecho delictivo sacudió a un comercio de Tolosa. Según pudo saber este diario, el blanco elegido por una banda de delincuentes resultó ser una concesionaria. Siempre en base a la información suministrada por fuentes calificadas, minutos después de las 3 de la mañana el dueño del comercio recibió en su celular una notificación inquietante: las cámaras de seguridad del local habían sido desconectadas. De inmediato, la alarma también se activó. Una empresa privada de seguridad acudió al lugar, pero desde la calle todo parecía estar en orden. No había ruidos, no había movimientos sospechosos. La fachada del negocio escondía lo que ya se había puesto en marcha.

La confirmación llegó varias horas después, cerca de las 11. El propietario se presentó en su concesionaria ubicada en calle 13 entre 528 y 529 y lo primero que encontró lo descolocó: una camioneta de la firma, que había quedado guardada en el interior, estaba estacionada en la puerta, con las llaves puestas. Ese detalle fue apenas la antesala de una escena de desorden que hablaba por sí sola. El portón de acceso estaba violentado, en el interior las oficinas estaban revueltas, y las herramientas del taller habían sido movidas y abandonadas junto a la entrada.

La falta más grave apareció al revisar la oficina principal. Allí, donde debía estar resguardada una caja de seguridad con dinero, lo único que se veía era un techo dañado y el hueco dejado tras la irrupción. La caja registradora también había desaparecido, aunque aún no se pudo precisar si contenía efectivo.

También faltaba el DVR que almacenaba las grabaciones de las cámaras, arrancado de manera brusca, con los cables colgando como testigos mudos del saqueo. La escena dejaba claro que los autores no solo buscaban dinero, sino también borrar cualquier prueba de su accionar.

El golpe, ejecutado en plena madrugada, se presume planeado y con un grado de conocimiento del lugar que no deja lugar a dudas. Los ladrones no improvisaron: actuaron con precisión, desactivaron las cámaras, forzaron accesos, y se retiraron sin dejar rastros inmediatos.

Por el momento, la investigación se sostiene sobre las huellas materiales que quedaron: el portón forzado, el techo dañado, los equipos arrancados y los casilleros vacíos. La causa fue caratulada como “robo”, aunque la modalidad utilizada marca la diferencia: no se trató de una irrupción rápida ni caótica, sino de un golpe calculado que expuso, una vez más, la vulnerabilidad de los comercios en toda la Zona Norte.

LE PUEDE INTERESAR

Evacuaron en una lancha a 40 pasajeros de un micro

LE PUEDE INTERESAR

Avanza el debate oral por un femicidio en Melchor Romero

Cerraduras electrónicas, cercos eléctricos, patrulleros circulando en la zona o botones antipánico son recursos que, en los papeles, deberían garantizar una mínima protección y al menos actuar como un primer cortafuego al momento en el que ingresan delincuentes. Sin embargo, cuando el delito está planificado, los dispositivos se convierten en obstáculos menores. El resultado vuelve a repetirse: un local desvalijado y la sensación de que, pese a las precauciones, nada alcanza para frenar a quienes buscan quebrar la seguridad.

El hecho demostró que por más candados, rejas, alarmas, cámaras o guardias privados que se contraten, la delincuencia parece ir siempre un paso adelante. El caso de la concesionaria de Tolosa lo confirma: un sistema de seguridad completo, con sensores y monitoreo externo, fue neutralizado sin mayores dificultades. Los delincuentes estudiaron el terreno, arrancaron lo que debían arrancar, en este caso el DVR, y actuaron con tranquilidad, como si supieran de antemano cada punto débil.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos

Convivencia compartida: el Papa se va a vivir con compañía

La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0

VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
+ Leidas

Messi no pudo sumar otro título y ya se pone en Modo Selección

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%

Gimnasia necesita ganar ante los tucumanos

El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres

“No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Máximo Kirchner sacó a la cancha al Indio Solari

Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro

Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo
Últimas noticias de Policiales

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

Evacuaron en una lancha a 40 pasajeros de un micro

Avanza el debate oral por un femicidio en Melchor Romero

Entran en una casa a los tiros y golpean a una mujer
Espectáculos
Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita
“Amores compartidos”: la comedia de los errores
Martel inició el desembarco argentino en Venecia, en medio de una “tormenta perfecta”
Tinelli no se da por vencido Sigue buscando su lugar y se vuelca al streaming
Sorpresa Amy Adams, del cine de autor a “Star Wars”
La Ciudad
El micro, 3,9% más caro: sube otra vez el precio del boleto
Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro
Incertidumbre por el regreso del tren a 1 y 44
Santa Rosa “light”, pero se aguardan más lluvias
Pedido en Villa Elisa por el final de una obra
Deportes
Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo
Miguel Russo valoró la competencia interna
El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres
Marchesín dejó la cancha y preocupa
VIDEO. Un trámite para River, puntero de su zona
Información General
Caseros versus procesados: mitos y realidades al elegir los alimentos
A 26 años de la tragedia aérea de LAPA: “diez segundos lo cambiaron todo”
La Plata será sede del XX Congreso de Historia: memoria, identidad y patrimonio
Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha
A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla