Confirman que habrá otro fin de semana largo en 2025: cuándo será

La Jefatura de Gabinete de Ministros oficializó este lunes el traslado del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Originalmente caía el domingo 12 de octubre pero se confirmó que se traslada al viernes previo al comienzo del fin de semana. De esta manera, se suma un nuevo fin de semana largo al calendario de 2025.

La publicación en Boletín Oficial se conoció hoy tras la normativa publicada por el Gobierno el jueves pasado, en donde informaba el tratamiento que se le daría desde ese entonces a los feriados conocidos como “trasladables” que cayeran los fines de semana.

Nuevo feriado 2025: qué dice el decreto

La información fue confirmada mediante el Decreto N° 614/25 publicado en el Boletín Oficial. En aquella publicación se habilitó a la autoridad de aplicación a ejercer dicha modificación y definir la nueva fecha en función de un criterio que contemple el mayor beneficio social y económico. En este sentido, podrán ser movidos al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, un criterio que el organismo determinó para la próxima fecha patria en el país.

El texto subrayó que el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ha sido designado como feriado nacional trasladable por el artículo 1° de la Ley N° 27.399 y, en el presente año, coincide con un día domingo, resultando pasible de traslado en los términos del Decreto N° 614/25″.

En tanto que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción, fundamentaron la conveniencia de anticipar el feriado al último día de la semana. El argumento central se orientó a estimular la demanda turística interna y a favorecer la actividad de sectores estratégicos, como la gastronomía, el transporte y el comercio regional, señalando la importancia de aprovechar estos días para dinamizar la economía nacional. “Como una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional”, sostiene el texto.

¿Qué feriados y fines de semana largos quedan en 2025?

Tras la confirmación de este lunes de trasladar el feriado del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, que caía en domingo al viernes anterior habrá un nuevo fin de semana largo. Irá del viernes 10 al domingo 12 de octubre. En tanto que estos son los feriados que restan en 2025:

- viernes 10 de octubre: feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (se traslada el domingo 12) y habrá fin de semana largo.

- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía.

- Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía.

- Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

- Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad.