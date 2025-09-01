El triunfo del oficialismo provincial en Corrientes generará ruido en La Libertad Avanza porque sufrió una derrota que pudo haberse evitado si no hubiese desistido de concretar el acuerdo que estaba muy avanzado con el gobernador Gustavo Valdés. En ese caso, el Gobierno hubiese podido festejar el domingo a la noche y no lamentar otra elección perdida. Por supuesto, también en este tema, todas las miradas se dirigirán a Karina Milei y Lule Menem, responsables de los armados electorales en las provincias.

El Gobierno podrá minimizar el resultado afirmando que no perdió contra el peronismo sino contra el oficialismo provincial con el que mantuvo hasta ahora muy buenas relaciones.

Para el oficialismo, no es lo mismo perder contra candidatos del peronismo que contra las listas apoyadas por gobernadores que tienen gestiones valoradas.

En términos electorales, la atención se concentrará esta semana en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Los resultados dejarán mucho material de análisis pensando en las elecciones de octubre. Y también en la reconfiguración del poder interno dentro de los distintos espacios.

Un escenario que muchos analistas ven como factible es que LLA triunfe en la mayoría de las secciones mientras que el peronismo logre la mayor cantidad de votos en la provincia gracias a la diferencia que obtendría en la tercera. Ese no sería un buen resultado para los libertarios porque en octubre la provincia será un distrito único.

Además, sería la primera elección que pierden este año contra el peronismo. Ese resultado también consolidaría al gobernador Axel Kicillof porque demostraría que el desdoblamiento fue un acierto. Pero como lo muestran las encuestas, el escenario está demasiado abierto como para adelantar conclusiones.

Tanto LLA como Fuerza Patria acentuarán en el tramo final de la campaña su estrategia de polarización de la que tratará de sustraerse Somos Buenos Aires, con pocas chances de lograrlo, al menos en la primera y la tercera.

Por otra parte, la saga de los audios de Diego Spagnuolo continuará esta semana y en las siguientes hasta el 26 de octubre. Entre los analistas predomina la visión de que el episodio no cambiará las preferencias, pero sí puede llevar a que algunos sectores del electorado proclives a LLA decidan no concurrir a votar.

