Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |Sin filtro

Dura crítica de Emanuel Ortega contra la Justicia por el caso de Julieta Prandi

Dura crítica de Emanuel Ortega contra la Justicia por el caso de Julieta Prandi
1 de Septiembre de 2025 | 08:54

Escuchar esta nota

Recientemente, Emanuel Ortega visitó el programa Almorzando con Juana lanzó filosas críticas contra la Justicia por el caso de violencia de género y abuso de su novia Julieta Prandi con su exmarido Claudio Contardi.

“A mi me cuesta hablar del tema porque es muy delicado y pertenece a un momento muy personal de su vida, que tiene que ver con su pasado, yo no conocía su historia y a medida que fui conociendo su persona, el trasfondo y su experiencia de vida con aquel episodio yo no terminaba nunca de salir de mi asombro por su resiliencia porque me encontré con una persona sorprendentemente fuerte y dije ‘¿cómo está de pie esta mujer?’”, relató Emanuel. 

Asimismo, Ortega comentó: “Yo traté de acompañar lo mejor que se puede, nunca es fácil toparte con una persona en el estado en el que ella estaba y a pesar de eso era ver a diario una vitalidad, un empuje, una fortaleza y una valentía y unos cojones que a veces a nosotros nos faltan, no hay que bajar los brazos porque lamentablemente, y yo de esto también me desayuné, en nuestro país tenemos un sistema muy machista en donde la Justicia tiene todas las garantías sobre la mesa para el varón”, criticó el cantante. 

Además, el artista apuntó: “El sistema está diseñado para que prevalezca la palabra del varón y por ahí atrás ves a la mujer a la que hay que preguntarle mil veces si lo que dice es así y se la pone a prueba a ver en qué se equivoca y si su relato es coherente y constante, celebro que esto haya terminado así porque me parece que es un precedente muy importante para cientos de miles de personas, y sobre todo para mujeres, que padecen violencia de todo tipo y que no se animan a hablarlo con la persona que tienen al lado por pudor, por vergüenza”, resaltó Ortega. 

“Cuando vivís las cosas desde adentro se te abre un mundo y una información que afuera no la tenés”, advirtió Emanuel, al tiempo que agregó: “Me costaba un poco entender como algo tan atroz podría sostenerse tanto en el tiempo y ser avalado por la víctima y hay que tener cuidado cuando se opina de afuera, sobre todo ahora que todos tenemos una voz”, finalizó Emanuel. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La UCR retuvo Corrientes y no hay ballotage: el PJ segundo y LLA, en cuarto lugar

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

Gimnasia necesita ganar ante Atlético Tucumán: formaciones, hora y TV

Alexis Castro, autocrítico: “No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025

Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección
+ Leidas

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Confirman que habrá otro fin de semana largo en 2025: cuándo será

Gimnasia necesita ganar ante Atlético Tucumán: formaciones, hora y TV

La UCR retuvo Corrientes y no hay ballotage: el PJ segundo y LLA, en cuarto lugar

Arrancó otro paro docente universitario, que afecta a facultades y colegios de la UNLP

Messi no pudo sumar otro título y ya se pone en Modo Selección

La Tormenta de Santa Rosa deja árboles caídos y calles anegadas en La Plata

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
Últimas noticias de Espectáculos

L-Gante acrecentó las dudas por las causas del incendio en su casa: "Todavía no entendí qué pasó"

Tamara Pettinato debutó en el Nueve con el ciclo “Decime algo lindo”: el rating del programa

Tras la definición de los PlayOffs: ya están los equipos de La Voz Argentina 

Nació el pasado 11 de agosto: Alejandra Maglietti presentó a su hijo Manuel, las fotos
Policiales
Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por ayudar a Jonathan Kovalivker a evadir a la policía
Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
Un golpe sin rastros: desvalijan una concesionaria en plena madrugada
Evacuaron en una lancha a 40 pasajeros de un micro
Avanza el debate oral por un femicidio en Melchor Romero
La Ciudad
Septiembre también llegó a La Plata con subas en la luz: cuánto aumentó, nivel por nivel
La Tormenta de Santa Rosa deja árboles caídos y calles anegadas en La Plata
Cuenta DNi está de cumpleaños y activa una promo especial en septiembre 2025: descuento y rubro
Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: los números que salieron hoy lunes en EL DIA
Deportes
Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo
Miguel Russo valoró la competencia interna
El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres
Marchesín dejó la cancha y preocupa
VIDEO. Un trámite para River, puntero de su zona
Información General
“Presunta contaminación”: en medio del escándalo, ANMAT clausuró a otros dos laboratorios
Confirman que habrá otro fin de semana largo en 2025: cuándo será
Caseros versus procesados: mitos y realidades al elegir los alimentos
A 26 años de la tragedia aérea de LAPA: “diez segundos lo cambiaron todo”
La Plata será sede del XX Congreso de Historia: memoria, identidad y patrimonio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla