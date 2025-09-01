Dura crítica de Emanuel Ortega contra la Justicia por el caso de Julieta Prandi

Recientemente, Emanuel Ortega visitó el programa Almorzando con Juana lanzó filosas críticas contra la Justicia por el caso de violencia de género y abuso de su novia Julieta Prandi con su exmarido Claudio Contardi.

“A mi me cuesta hablar del tema porque es muy delicado y pertenece a un momento muy personal de su vida, que tiene que ver con su pasado, yo no conocía su historia y a medida que fui conociendo su persona, el trasfondo y su experiencia de vida con aquel episodio yo no terminaba nunca de salir de mi asombro por su resiliencia porque me encontré con una persona sorprendentemente fuerte y dije ‘¿cómo está de pie esta mujer?’”, relató Emanuel.

Asimismo, Ortega comentó: “Yo traté de acompañar lo mejor que se puede, nunca es fácil toparte con una persona en el estado en el que ella estaba y a pesar de eso era ver a diario una vitalidad, un empuje, una fortaleza y una valentía y unos cojones que a veces a nosotros nos faltan, no hay que bajar los brazos porque lamentablemente, y yo de esto también me desayuné, en nuestro país tenemos un sistema muy machista en donde la Justicia tiene todas las garantías sobre la mesa para el varón”, criticó el cantante.

Además, el artista apuntó: “El sistema está diseñado para que prevalezca la palabra del varón y por ahí atrás ves a la mujer a la que hay que preguntarle mil veces si lo que dice es así y se la pone a prueba a ver en qué se equivoca y si su relato es coherente y constante, celebro que esto haya terminado así porque me parece que es un precedente muy importante para cientos de miles de personas, y sobre todo para mujeres, que padecen violencia de todo tipo y que no se animan a hablarlo con la persona que tienen al lado por pudor, por vergüenza”, resaltó Ortega.

“Cuando vivís las cosas desde adentro se te abre un mundo y una información que afuera no la tenés”, advirtió Emanuel, al tiempo que agregó: “Me costaba un poco entender como algo tan atroz podría sostenerse tanto en el tiempo y ser avalado por la víctima y hay que tener cuidado cuando se opina de afuera, sobre todo ahora que todos tenemos una voz”, finalizó Emanuel.