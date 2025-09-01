Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Tamara Pettinato debutó en el Nueve con el ciclo “Decime algo lindo”: el rating del programa

1 de Septiembre de 2025 | 09:26

1 de Septiembre de 2025

Recordemos que, la polémica que estalló con el video del ex presidente Alberto Fernández diciéndole “decime algo lindo” a Tamara Pettinato en la Casa Rosada generó un escándalo que terminó con la salida abrupta de la panelista de Bendita.

Ahora, la mencionada panelista decidió capitalizar aquella frase viral y aceptó volver a la pantalla de Canal 9 con un ciclo con un nombre que recuerda ese video porque como ella misma explicó “El nombre es mi frase de cabecera, es lo que más me dicen desde hace un año en las redes. Por qué no apropiarse y usarla a mi favor”, tiró Tamara. 

Así, el debut fue el domingo 31 de agosto, pasadas las 23.30. El programa marcó un promedio de 0,8 puntos de rating y alcanzó un pico de apenas 1 punto.

Los números lo ubicaron en el tercer lugar de su franja horaria en una jornada de competencia feroz. "Por el Mundo" desde Hanói logró 11,2 puntos, mientras que "La Voz Argentina" se impuso con picos de 10,5.

Vale destacar que, la propuesta de "Decime algo lindo" busca humanizar a los políticos y mostrar un costado distinto al habitual, alejándolos por un rato de la discusión electoral.

Allí, el mencionado programa propone entrevistas personales, preguntas al azar, interacción con inteligencia artificial y un cierre en tono de ping-pong con definiciones rápidas sobre referentes de la política argentina.

El primer invitado fue Julio Zamora, intendente de Tigre: “Vivo con hate permanente en las redes, pero yo leo muy poco y no estoy todo el día absorbiendo al bol… que te quiere decir una maldad, la única manera es no leer y no darle bola, si no te muy mal”, cerró Tamara.  

