Conmoción por la muerte de una mujer a metros de la Estación de Trenes de La Plata

Una mujer se descompensó y murió a metros de la Estación de Trenes de La Plata. Ocurrió cerca del mediodía en la intersección de avenida 1 y calle 42, frente a la estación ferroviaria y a metros de la Comisaría de la Mujer.

Según pudo saber Diario EL DIA, estaba caminando cuando se desplomó y falleció en el acto. Si bien la investigación avanza en busca de determinar qué pasó, se sospecha que habría sufrido un paro cardíaco.

La víctima estaba de visita en La Plata, oriunda de Misiones, cuando sucedió la tragedia. El barrio quedó conmocionado por la situación.

Testigos y transeúntes dieron aviso rápidamente a las autoridades. Al lugar se acercó una ambulancia del SAME, que constató que la mujer ya no tenía signos vitales y, pese a los esfuerzos, no pudo ser reanimada.