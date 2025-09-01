Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
Con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia el equipo que dirige Miguel Ángel Russo ganó otra vez y, aunque no convence su juego, trepa en las dos tablas
En Boca parece que sale el sol luego de la Tormenta de Santa Rosa. Ayer venció como visitante por 2-0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio José María Minella.
Los goles para el conjunto xeneize los convirtieron Lautaro Di Lollo, a los 47 minutos del primer tiempo, y Rodrigo Battaglia, a los 35’ del complemento.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo no solo alcanzó la tercera plaza de su Grupo, sino que también sumo tres puntos importantes en su objetivo de clasificar a la siguiente edición de la Copa Libertadores por tabla anual, el objetivo que no puede escapársele de ninguna manera en esta temporada que lo tuvo de fracaso en fracaso y puso de rodillas a Juan Román Riquelme, el presidente.
Ahora, los de La Ribera deberán visitar a Rosario Central, el domingo 14 de septiembre desde las 17:30 en el estadio Gigante de Arroyito, un partido que asoma como mucho más complejo que el disputado ayer bajo la lluvia de Mar del Plata, con una bruma que por momentos hizo imposible ver las acciones por TV.
Por su parte, el elenco de Mar del Plata no levanta cabeza, profundizó su adverso presente y todavía no consiguió un triunfo en el campeonato local. Además, complicó aun más su permanencia en la categoría, que se ubica penúltimo tanto en la tabla de promedios como la general.
El Tiburón se medirá ante Sarmiento, el sábado 13 de septiembre a partir de las 21:15 por la octava jornada del Torneo Clausura.
Miguel Russo valoró la competencia interna
El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres
Sin demasiados sobresaltos y sin ser ampliamente superior al rival, Boca logró tres puntos importantes de la mano de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, ambos con goles de cabeza.
Sobre el cierre de la primera mitad, Jorge Carranza, arquero de Aldosivi, cometió un error en la salida y le cedió la pelota a Carlos Palacios, quien envió un centro preciso a la cabeza del defensor central para que este abriera el marcador en un momento clave del encuentro.
Más adelante, una discreta segunda mitad tuvo el tanto del mediocampista por la misma vía luego de un gran tiro de esquina ejecutado por Leandro Paredes.
De esta manera, el cuadro azul y oro se llevo la victoria y comenzó a levantar lo que fue un complicado comienzo en el segundo semestre del 2025.
El equipo jugó a media máquina sin grandes momentos de lucidez pero al menos logró una efectividad que antes no tenía y por eso dejó escapar tantos puntos que lo pusieron en riesgo.
La mala noticia fue la lesión de Agustín MArchesin, quien dejó la cancha con una molestia que ser muscular lo tendrá afuera del equipo por unas semanas.
