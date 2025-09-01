Septiembre también llegó a La Plata con subas en la luz: cuánto aumentó, nivel por nivel

La UCR retuvo Corrientes y no hay ballotage: el PJ segundo y LLA, en cuarto lugar
La UCR retuvo Corrientes y no hay ballotage: el PJ segundo y LLA, en cuarto lugar
La apuesta de cada fuerza local, en la última semana de campaña
Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio
Debutan las medidas para controlar al dólar con las elecciones bonaerenses de fondo
Confirman que habrá otro fin de semana largo en 2025: cuándo será
Arrancó otro paro docente universitario, que afecta a facultades y colegios de la UNLP
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
El Tren Roca ya llega a La Plata: un mes de obras y trastornos
Gimnasia necesita ganar ante Atlético Tucumán: formaciones, hora y TV
Alexis Castro, autocrítico: “No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”
Tras la definición de los PlayOffs: ya están los equipos de La Voz Argentina
L'Experience Vonharv, una noche donde el vino se convierte en arte
Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección
Detección y controles gratuitos de enfermedad psoriásica en La Plata
“Presunta contaminación”: en medio del escándalo, ANMAT clausuró a otros dos laboratorios
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: los números que salieron hoy lunes en EL DIA
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Un golpe sin rastros: desvalijan una concesionaria en plena madrugada
Nicoletti cruzó a Santilli: “Que vayan en cana por las coimas”
Frenar el flagelo de las caravanas de motos en las calles de la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Desde este 1 de septiembre comenzaron a regir en todo el país los nuevos cuadros tarifarios de electricidad y gas, tras las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
Las subas alcanzan a usuarios residenciales y comerciales de todas las categorías, en el marco del esquema de actualizaciones mensuales dispuesto por la Secretaría de Energía, que busca sostener la sustentabilidad del suministro, asegurar la ejecución de planes de inversión y garantizar la remuneración de las empresas distribuidoras.
En el caso de la electricidad, los incrementos son de 2,90 por ciento para los de Edesur S.A. y de 2,97% para los usuarios de Edenor S.A. respecto a los valores que estaban vigentes en agosto.
El ajuste surge de la fórmula aplicada al Costo Propio de Distribución (CPD), que combina la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según los datos del INDEC correspondientes a julio, el IPIM se incrementó 2,85% y el IPC un 1,9%. El ENRE pondera un 67% del primero y un 33% del segundo para calcular el porcentaje final de ajuste.
En tanto, las facturas finales también dependerán del nivel de segmentación socioeconómica: los hogares de altos ingresos (Nivel 1, con cargo fijo de $3.859,63) pagan la tarifa plena, mientras que los de bajos (Nivel 2 ya hoy desde $2.968,78) y medios ingresos (Nivel 3, con valor fijo en $3.171,44) acceden a descuentos y topes de consumo.
Además, continúan contempladas las tarifas especiales para clubes de barrio y entidades de bien público, registradas a través de listados del Ministerio de Turismo y Deportes.
En paralelo, las distribuidoras de gas de todo el país también aplican incrementos desde hoy, bajo el mismo esquema de actualización mensual que ya rige para el servicio eléctrico.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí