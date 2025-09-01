Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Septiembre también llegó a La Plata con subas en la luz: cuánto aumentó, nivel por nivel

Septiembre también llegó a La Plata con subas en la luz: cuánto aumentó, nivel por nivel
1 de Septiembre de 2025 | 09:33

Escuchar esta nota

Desde este 1 de septiembre comenzaron a regir en todo el país los nuevos cuadros tarifarios de electricidad y gas, tras las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Las subas alcanzan a usuarios residenciales y comerciales de todas las categorías, en el marco del esquema de actualizaciones mensuales dispuesto por la Secretaría de Energía, que busca sostener la sustentabilidad del suministro, asegurar la ejecución de planes de inversión y garantizar la remuneración de las empresas distribuidoras.

En el caso de la electricidad, los incrementos son de 2,90 por ciento para los de Edesur S.A. y de 2,97% para los usuarios de Edenor S.A. respecto a los valores que estaban vigentes en agosto.

El ajuste surge de la fórmula aplicada al Costo Propio de Distribución (CPD), que combina la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según los datos del INDEC correspondientes a julio, el IPIM se incrementó 2,85% y el IPC un 1,9%. El ENRE pondera un 67% del primero y un 33% del segundo para calcular el porcentaje final de ajuste.

En tanto, las facturas finales también dependerán del nivel de segmentación socioeconómica: los hogares de altos ingresos (Nivel 1, con cargo fijo de $3.859,63) pagan la tarifa plena, mientras que los de bajos (Nivel 2 ya hoy desde $2.968,78) y medios ingresos (Nivel 3, con valor fijo en $3.171,44) acceden a descuentos y topes de consumo.

Además, continúan contempladas las tarifas especiales para clubes de barrio y entidades de bien público, registradas a través de listados del Ministerio de Turismo y Deportes.

En paralelo, las distribuidoras de gas de todo el país también aplican incrementos desde hoy, bajo el mismo esquema de actualización mensual que ya rige para el servicio eléctrico.

