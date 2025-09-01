Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Estuvo hoy al mediodía

App para micros, trapitos, aeropuerto, parque informático y más: lo que dejó la entrevista de Alak en La Redonda

App para micros, trapitos, aeropuerto, parque informático y más: lo que dejó la entrevista de Alak en La Redonda
1 de Septiembre de 2025 | 12:44

Escuchar esta nota

En una entrevista en vivo por FM La Redonda, el intendente de La Plata, Julio Alak, trazó un balance de los primeros meses de gestión y delineó los desafíos a futuro para la capital bonaerense. Con un tono crítico hacia la administración de su antecesor, Julio Garro, el jefe comunal remarcó que al asumir encontró “una ciudad en pésimo estado, con graves falencias en la administración, los servicios y el espacio público”.

Alak señaló que la gestión anterior dejó 7.000 cuadras de tierra sin asfaltar, la proliferación de trapitos, venta ilegal en la vía pública, decenas de asentamientos irregulares, empleados municipales que no trabajaban y un cementerio con “13.500 cuerpos en bolsas, sin sepultura adecuada”, lo que describió como “una postal del abandono”.

En contraste, destacó que su administración puso en marcha un esquema de organización interna, dividiendo al municipio en zonas de trabajo para atender de manera más eficiente cada barrio. También subrayó la inversión en obras públicas, mejoras de calles y plazas, la remodelación de edificios culturales y un contacto directo con los vecinos para escuchar reclamos y dar respuestas.

Entre los puntos centrales de la entrevista, Alak hizo hincapié en la seguridad, con la incorporación de más patrulleros, cámaras y lectores de patentes. En materia de transporte, confirmó la realización de nuevas licitaciones para el servicio de micros urbanos, además de la implementación de una aplicación que permitirá a los usuarios conocer en tiempo real la frecuencia y horarios.

El intendente también planteó la necesidad de consolidar a La Plata como un polo de desarrollo productivo. Para ello, mencionó proyectos de nuevos parques industriales, la potenciación del parque informático y la reactivación del aeropuerto, con la intención de que recupere su rol en el transporte de carga y en un futuro cercano también de pasajeros. Asimismo, destacó la importancia estratégica del canal Magdalena para mejorar la competitividad de la región.

Finalmente, Alak aseguró que uno de sus objetivos es “devolver el placer de la cultura y la vida pública a los platenses”, mediante la puesta en valor de espacios verdes, edificios históricos y plazas. “Estamos reconstruyendo una ciudad que había perdido su brillo”, expresó.

LE PUEDE INTERESAR

Septiembre también llegó a La Plata con subas en la luz: cuánto aumentó, nivel por nivel

LE PUEDE INTERESAR

La Tormenta de Santa Rosa deja árboles caídos y calles anegadas en La Plata

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Alak analizó el presente y futuro de La Plata: "La Ciudad está renaciendo y vamos a hacer obras todos los días"
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La UCR retuvo Corrientes y no hay ballotage: el PJ segundo y LLA, en cuarto lugar

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

Gimnasia necesita ganar ante Atlético Tucumán: formaciones, hora y TV

Alexis Castro, autocrítico: “No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025

Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección
+ Leidas

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Confirman que habrá otro fin de semana largo en 2025: cuándo será

Gimnasia necesita ganar ante Atlético Tucumán: formaciones, hora y TV

La Tormenta de Santa Rosa deja árboles caídos y calles anegadas en La Plata

La UCR retuvo Corrientes y no hay ballotage: el PJ segundo y LLA, en cuarto lugar

Arrancó otro paro docente universitario, que afecta a facultades y colegios de la UNLP

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025

Messi no pudo sumar otro título y ya se pone en Modo Selección
Últimas noticias de La Ciudad

Septiembre también llegó a La Plata con subas en la luz: cuánto aumentó, nivel por nivel

La Tormenta de Santa Rosa deja árboles caídos y calles anegadas en La Plata

Cuenta DNi está de cumpleaños y activa una promo especial en septiembre 2025: descuento y rubro

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025
Deportes
De jugar en Estudiantes a estrella del K-Pop en Corea del Sur: el rotundo cambio de Pablo Sabbag
Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo
Miguel Russo valoró la competencia interna
El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres
Marchesín dejó la cancha y preocupa
Espectáculos
L-Gante acrecentó las dudas por las causas del incendio en su casa: "Todavía no entendí qué pasó"
Tamara Pettinato debutó en el Nueve con el ciclo “Decime algo lindo”: el rating del programa
Dura crítica de Emanuel Ortega contra la Justicia por el caso de Julieta Prandi
Tras la definición de los PlayOffs: ya están los equipos de La Voz Argentina 
Nació el pasado 11 de agosto: Alejandra Maglietti presentó a su hijo Manuel, las fotos
Policiales
Conmoción en La Plata: murió mientras calentaba agua para bañarse
Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por ayudar a Jonathan Kovalivker a evadir a la policía
Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
Un golpe sin rastros: desvalijan una concesionaria en plena madrugada
Evacuaron en una lancha a 40 pasajeros de un micro
Información General
Alerta mundial de la OMS por el fentanilo contaminado
“Presunta contaminación”: en medio del escándalo, ANMAT clausuró a otros dos laboratorios
Confirman que habrá otro fin de semana largo en 2025: cuándo será
Caseros versus procesados: mitos y realidades al elegir los alimentos
A 26 años de la tragedia aérea de LAPA: “diez segundos lo cambiaron todo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla