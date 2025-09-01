Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

Arriba, Shakira en México, disfrutando sobre el escenario; debajo, Antonito con su hija Zulu, también disfrutando del show de la colombiana. ¿Amigos o algo más?

Tras su separación de Piqué, fueron varios los hombres que revolotearon alrededor de Shakira. Pero parece que, en silencio, con paciencia, un hombre les ganó a todos y se ganó una segunda oportunidad: Antonito de la Rúa, ex pareja de la colombiana, suena hace rato como un ”amigovio”, y ahora apareció, junto a su hija, en un concierto de Shak en México. ¿Son novios?

Nada ha sido confirmado aún, pero a Antonito se lo vio algo incómodo cuando lo enfocaron en el recital del estadio GNP, en México, cantando a la par de Shakira ”Días de enero”. Escondido, de todos modos, no estaba: ¿fue una especie de blanqueo?

Parece que sí, porque Antonio estuvo en México con su hija, Zulu, que también cantaba muy contenta los temas de Shakira. Antonito ya anduvo en los recitales de Shakira en Canadá y Estados Unidos, y desde el entorno de la colombiana dicen que se mueve con naturalidad por el backstage. Desde que se registró esa cercanía que se comenta que entre ambos hay algo, a pesar de un pasado marcado por diferencias personales y por un final de relación tenso y escandaloso.

El acercamiento se profundizó con las primeras salidas en público: hace algunas semanas, la cantante y sus hijos fueron vistos comiendo en un restorán en Miami. ¿Le presentaba su novio a Milan y Sasha? Cuando Shakira viajó a Buenos Aires para cantar aquí, fue parte del show la hija de Antonio, Zulu, y también Aíto de la Rúa y su pareja, Calu Rivero. La encargada de compartir en las redes sociales las fotografías fue Agustina de la Rúa, otra de las hijas de Fernando de la Rúa. Las familias unidas.

¿QUÉ SON?

Las apariciones públicas de ambos juntos confirman un acercamiento hasta hace poco impensado. Algunos dicen que el acercamiento es sentimental, otros no están tan convencidos y dicen solamente que Shakira se refugió en una familia a la que quiso mucho, o que simplemente se acercó por motivos profesionales a quien impulsó su carrera: durante su relación, de la Rúa tuvo un papel importante en el desarrollo internacional de la artista, acompañando su proyección global y participando en la gestión de su imagen y negocios.

Tras su ruptura en 2010, ambos evitaron declaraciones polémicas, aunque trascendieron encuentros relacionados con asuntos legales y comerciales: en 2012, dos años después de su “amistosa” separación, Antonio demandó a su ex pareja por 100 millones de dólares, alegando que parte del éxito de Shakira era gracias a él y su manejo de contratos.

Pero la justicia no encontró suficientes pruebas para dar lugar al reclamo del abogado que terminó por perder esta y otras demandas en otros países.

Mientras tanto, ni Shakira ni Antonio de la Rúa confirmaron o desmintieron un posible regreso de su relación. Por ahora, cada aparición continúa alimentando la especulación entre seguidores y medios internacionales.