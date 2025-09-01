Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |MÁS INDICIOS DE UNA RECONCILIACIÓN

Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

El ex de la colombiana fue a ver a la cantante en México. Es la última señal de un acercamiento evidente: ¿son amigos o algo más?

Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

Arriba, Shakira en México, disfrutando sobre el escenario; debajo, Antonito con su hija Zulu, también disfrutando del show de la colombiana. ¿Amigos o algo más?

1 de Septiembre de 2025 | 04:20
Edición impresa

Tras su separación de Piqué, fueron varios los hombres que revolotearon alrededor de Shakira. Pero parece que, en silencio, con paciencia, un hombre les ganó a todos y se ganó una segunda oportunidad: Antonito de la Rúa, ex pareja de la colombiana, suena hace rato como un ”amigovio”, y ahora apareció, junto a su hija, en un concierto de Shak en México. ¿Son novios?

Nada ha sido confirmado aún, pero a Antonito se lo vio algo incómodo cuando lo enfocaron en el recital del estadio GNP, en México, cantando a la par de Shakira ”Días de enero”. Escondido, de todos modos, no estaba: ¿fue una especie de blanqueo?

Parece que sí, porque Antonio estuvo en México con su hija, Zulu, que también cantaba muy contenta los temas de Shakira. Antonito ya anduvo en los recitales de Shakira en Canadá y Estados Unidos, y desde el entorno de la colombiana dicen que se mueve con naturalidad por el backstage. Desde que se registró esa cercanía que se comenta que entre ambos hay algo, a pesar de un pasado marcado por diferencias personales y por un final de relación tenso y escandaloso.

El acercamiento se profundizó con las primeras salidas en público: hace algunas semanas, la cantante y sus hijos fueron vistos comiendo en un restorán en Miami. ¿Le presentaba su novio a Milan y Sasha? Cuando Shakira viajó a Buenos Aires para cantar aquí, fue parte del show la hija de Antonio, Zulu, y también Aíto de la Rúa y su pareja, Calu Rivero. La encargada de compartir en las redes sociales las fotografías fue Agustina de la Rúa, otra de las hijas de Fernando de la Rúa. Las familias unidas.

¿QUÉ SON?

Las apariciones públicas de ambos juntos confirman un acercamiento hasta hace poco impensado. Algunos dicen que el acercamiento es sentimental, otros no están tan convencidos y dicen solamente que Shakira se refugió en una familia a la que quiso mucho, o que simplemente se acercó por motivos profesionales a quien impulsó su carrera: durante su relación, de la Rúa tuvo un papel importante en el desarrollo internacional de la artista, acompañando su proyección global y participando en la gestión de su imagen y negocios.

Tras su ruptura en 2010, ambos evitaron declaraciones polémicas, aunque trascendieron encuentros relacionados con asuntos legales y comerciales: en 2012, dos años después de su “amistosa” separación, Antonio demandó a su ex pareja por 100 millones de dólares, alegando que parte del éxito de Shakira era gracias a él y su manejo de contratos.

LE PUEDE INTERESAR

“Amores compartidos”: la comedia de los errores

LE PUEDE INTERESAR

Martel inició el desembarco argentino en Venecia, en medio de una “tormenta perfecta”

Pero la justicia no encontró suficientes pruebas para dar lugar al reclamo del abogado que terminó por perder esta y otras demandas en otros países.

Mientras tanto, ni Shakira ni Antonio de la Rúa confirmaron o desmintieron un posible regreso de su relación. Por ahora, cada aparición continúa alimentando la especulación entre seguidores y medios internacionales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos

Convivencia compartida: el Papa se va a vivir con compañía

La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0

VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
+ Leidas

Messi no pudo sumar otro título y ya se pone en Modo Selección

La UCR retuvo Corrientes y no hay ballotage: el PJ segundo y LLA, en cuarto lugar

Gimnasia necesita ganar ante los tucumanos

Colapinto no se calló la boca tras la poca ayuda

Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro

Máximo Kirchner sacó a la cancha al Indio Solari

“No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Revelan sobreprecios en la compra de anteojos
Últimas noticias de Espectáculos

“Amores compartidos”: la comedia de los errores

Martel inició el desembarco argentino en Venecia, en medio de una “tormenta perfecta”

Tinelli no se da por vencido: sigue buscando su lugar y se vuelca al streaming

Sorpresa Amy Adams, del cine de autor a “Star Wars”
La Ciudad
La Tormenta de Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada pero... ¿cuándo para de llover?
El micro, 3,9% más caro: sube otra vez el precio del boleto
Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro
Incertidumbre por el regreso del tren a 1 y 44
Santa Rosa “light”, pero se aguardan más lluvias
Deportes
Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo
Miguel Russo valoró la competencia interna
El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres
Marchesín dejó la cancha y preocupa
VIDEO. Un trámite para River, puntero de su zona
Policiales
Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
Un golpe sin rastros: desvalijan una concesionaria en plena madrugada
Evacuaron en una lancha a 40 pasajeros de un micro
Avanza el debate oral por un femicidio en Melchor Romero
Entran en una casa a los tiros y golpean a una mujer
Información General
Caseros versus procesados: mitos y realidades al elegir los alimentos
A 26 años de la tragedia aérea de LAPA: “diez segundos lo cambiaron todo”
La Plata será sede del XX Congreso de Historia: memoria, identidad y patrimonio
Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha
A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla