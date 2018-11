Cuando amor y trabajo se mezclan

Cómo es emprender un negocio en pareja. Los pros y las contras de compartir hogar y mesa de directorio. Claves para hacer prosperar la relación y las acciones de la empresa

| Publicado en Edición Impresa

Cecilia Famá

cfama@eldia.com

Con mayor o menor elegancia verbal, numerosos refranes y consejos recomiendan no mezclar negocios y familia; en ese imaginario de contraindicaciones y “códigos”, la combinación de amor y oficina se pinta como una apuesta que nunca puede salir bien. “Todo se mezcla, surgen conflictos. Algunas de las dos cosas, tarde o temprano, se rompe”, se vaticina. Sin embargo, la realidad es que también en este campo la vida está llena de excepciones y muchas parejas han encontrado la fórmula de la sinergia empresarial. Ya sea por herencia o abriendo nuevos caminos, muchas encaran juntas los desafíos y salen airosas.

Ivana Barcelona (37) y Mariano Natale (37) se conocen desde 1995. Platenses, se pusieron de novios a los cinco días de haber iniciado el primer año del secundario en el colegio Virgen del Pilar. Hoy son esposos, padres y socios. “Hace mil años que estamos en pareja y en 2010, cuando construimos nuestra casa, empezamos a hacer cosas relacionadas con este emprendimiento, que en principio era un hobby: el de restaurar, tapizar e intervenir muebles. Recién en 2012 surgió nuestra empresa actual”, cuenta Mariano.

“Todo se originó, más que nada, ayudando a nuestro amigo, el cocinero Santiago Palma, a armar su primer restaurante en La Plata. No tenía muchos muebles y entre todo lo que conseguimos -mesas de luz, sillas, mesas, un teléfono-, armamos la decoración del espacio. Todo se podía comprar y para identificar lo que estaba a la venta le colgábamos una hebra de lana colorada. A partir de ahí, la gente que iba a comer empezó a llevarse algunas cosas o a pedir nuestros servicios”, repasa.

“Hacia 2012, Ivana hacía más cosas y yo trabajaba en Buenos Aires. Empezamos a tener cada vez más trabajos y vimos que nuestro hobby tenía potencial: al principio, vendíamos muebles nuevos que interveníamos y también muebles que nos daban. Hoy, el 95 por ciento de lo que hacemos es con muebles que intervenimos. A veces empezamos por un trabajo chico, como una silla, y luego nos empiezan a pedir trabajos de distintos ambientes de la casa: comedor, living, dormitorios. Por suerte hay muchos clientes desde hace ya varios años”, dice Natale.

“Ivana se encarga más de la parte de asesorar; casi todos nuestros clientes son mujeres. La parte de pátinas y decapados está más en la órbita de ella. Y yo estoy como responsable de las compras; retiro y entrego; paso presupuestos, estoy en la parte gerencial y manejando los trabajos. Hoy ya tenemos a cinco personas más haciendo tareas con nosotros”, explica.

“En nuestro caso se fue dando de manera natural esto de emprender un negocio en pareja. Nos conocemos, compartimos muchos gustos y a través de un hobby nació este emprendimiento. Tenemos muchos gustos en común, criterios y sentidos estéticos, así que a partir de eso fue mucho más fácil llevarlo adelante”, revela Mariano. “Si bien mi formación viene más de las ciencias económicas, porque soy licenciado en marketing y pasé por multinacionales y varias empresas, eso me dio todo el bagaje para poder encarar un negocio, entender sobre las exigencias de los clientes: lo comercial, como generar una marca, los recursos humanos. Si bien fue muy paso a paso, yo traía esa experiencia. Desde el lado femenino, Ivana aporta todo lo creativo, porque la parte de ambientación tiene más ese perfil. Nos complementamos muy bien”.

La pareja, que tiene dos hijos -Cirilo (8) y Chavela (6)- asegura que “pros y contras pueden ser los mismos: por momentos, no hacés otra cosa que hablar del mismo tema; se pueden resolver cosas rápidas y en el momento, porque no tenés que esperar a verte al otro día. Las decisiones las tomamos más rápido. Las contras: a veces se mezclan las cosas. Pero con el tiempo hemos aprendido a no tocar algunos temas en determinados momentos, o cuando salimos, o en el desayuno, o en la mesa, o cuando estamos con los chicos. Tratamos de no cansarnos ni sobrepasarnos”.

“Hay que saber en qué momento terminar de hablar del trabajo. Saber cuál es el momento justo y separar las cosas”, interviene Ivana. Y amplía: “Pasa que a veces algunas cosas surgen en el ámbito familiar, sean soluciones o algunas ideas. Pero hay un momento en el que hay que terminar y pasar a la vida familiar. Y a veces a la inversa. Y hay que saber encontrarlo. Además, para sostener la empresa es imprescindible separar las tareas. Hacerse cargo cada uno de lo suyo y de sus clientes, para no mezclar y que no haya ruido. De hecho, movemos por separado diferentes grupos de clientes para evitar conflictos”.

Ivana comenta que “llevamos tantos años juntos que nos podemos decir todo. Eso permite lo que no existe quizás con otros socios, que es la total confianza. Nosotros nos podemos decir todo, tanto dentro del ámbito familiar como dentro del emprendimiento. Si algo no gusta, se dice. Es simple”.

“Al comienzo todo se hacía en casa, pero la llegada de la niña, el volumen de trabajo y poder estar más cerca de los míos hizo que tomáramos envión y nos largáramos”, asegura. “Abrimos nuestro taller, en el que reciclamos muebles y pintamos nuevos, tanto propios como ajenos. Dejando mi trabajo en la capital federal, y ya establecido en La Plata, surgieron posibilidades de trabajo formal pero claro, ya era tarde; la decisión ya estaba tomada y la independencia lograda”, confía.

“Ir de casa al trabajo me cuesta hoy 140 pasos y determino mis horarios. Todo el esfuerzo que conllevó la Universidad e insertarme laboralmente en Buenos Aires me dio herramientas para afrontar lo que llevamos adelante ahora. Si bien no representa menor esfuerzo la situación actual, el camino y el resultado es mucho más gratificante”, subraya Sebastián. Hoy la pareja comercializa vía Facebook, de boca en boca y en algunos locales de la ciudad algo que ha nacido en su casa, desde el amor, y que les ha hecho cambiar de vida radicalmente.

UN AMOR MULTIMARCA

Carla Moretto (32) y Sebastián Picasso (40) viven en Gonnet. Son marido y mujer desde hace 6 años, luego de 8 de noviazgo. Según recuerda Carla, “trabajamos juntos desde 2009, cuando Sebastián -de profesión economista, en ese entonces empleado del Estado pero emprendedor por naturaleza-, me propone hacer un negocio juntos. Se trataba de traer a la ciudad de La Plata la aromatización automática por aerosol. La idea fue que yo lo trabajara operativamente, pero que sea un proyecto de ambos”. Así dieron el puntapié inicial para ser, además de novios, socios.

“Luego mi familia le propuso a Sebastián formar parte de los negocios que comenzaríamos a emprender, en carácter de asesor económico financiero. Sin dudarlo, dejó su trabajo en relación de dependencia en la AFIP para dedicarse de lleno a los negocios familiares, donde comenzamos a trabajar ya más diariamente y operativamente juntos”, rememora Carla.

Los años, la familia y las ganas de crecer juntos en todo sentido, los llevaron a formar parte de varias empresas familiares. Son socios en una fábrica de aberturas de PVC, dos restaurantes y una fábrica de papel tissue y distribuidora de artículos de limpieza.

Sebastián lleva adelante su profesión de economista haciéndose cargo de los números, proyectos y análisis de cada una de las empresas. Carla trabaja exclusivamente en la distribuidora de artículos de limpieza, con el cargo de socia gerente, abocada a la administración y recursos humanos.

“Aunque solo trabajamos juntos en la distribuidora, compartimos el desarrollo de cada unidad de negocio en charlas informales en casa”, confiesan. “Emprender un negocio en pareja es hermoso e intenso al mismo tiempo. Lo bueno es que siempre estamos en sintonía sobre lo que nos pasa laboralmente, lo cual nos demanda muchas horas diarias a ambos y desde ese lado no hay reclamos. No tenemos que explicarnos nada. Y por otro lado, cada tanto tenemos que decirnos: ‘bueno, basta de hablar de trabajo por hoy’, ¡siendo las once de la noche!”.

Los dos afirman que la fórmula del éxito está “justamente en tratar de no estar ‘trabajando’ todo el día. Los asuntos laborales salen solos en las charlas de casa y nos proponemos dejarlos para el día siguiente. También hay que saber separar cuando hablamos como socios o cuando lo hacemos como pareja. No es fácil; es un trabajo diario, pero consciente. Lo fundamental es que ambos nos admiramos laboralmente: creemos que ese es el secreto”.

“Ambos tenemos carácter fuerte. Nos imponemos en nuestras ideas. Y aunque el norte es el mismo, en el día a día Carla es más conservadora y yo más arriesgado. Para la toma de decisiones siempre es un tira y afloje y por lo general se toman decisiones en el ‘punto medio’ entre el ‘vamos por todo’ mío y el ‘analicémoslo un poco más’ de ella. Nos complementamos”, confía Sebastián, que es padre junto con Carla de Ana (4) y Valentín (2). “Con hijos cambia todo en todos los ámbitos. Y lo laboral no fue la excepción”, afirman. Ella va menos horas a la empresa desde que están los nenes -aunque está conectada continuamente- y él descubrió que es “experto en concentración, incluso con los nenes jugando alrededor”, ya que mientras se terminaba de construir su actual oficina, trabajó desde su casa un año entero.

MÁS QUE TRABAJO, UN PLACER

Oriundos de Necochea y Tres Arroyos, respectivamente, Manuela Saumell (29) y Facundo Severo (27) viven en La Plata desde hace 10 años y son novios desde hace casi un lustro. Son “influencers” de gastronomía, que lejos de sus profesiones individuales, son socios en eso de conocer lugares, escribir sobre ellos, sacar fotografías, hacer reseñas, probar de todo y recomendarlo o no.

“Siempre nos gustó salir a comer, probar, conocer lugares nuevos. Nuestros amigos nos solían preguntar dónde podían ir o si había abierto algún lugar, porque de seguro ya lo conocíamos. En una de nuestras salidas por la Ciudad, como era costumbre, después de sacarle fotos a lo que habíamos pedido, adivinar ingredientes y comentar entre nosotros qué nos había parecido, dijimos: ‘¿por qué no hacer algo con todo esto?’. Y así fue como surgió una cuenta de Instagram con formato de blog gastronómico”.

“Reflejamos el hambre voraz de querer conocer y hacer conocer a la gente todos los rincones de la Ciudad por los que andamos”, explican. “Subimos fotos de lo que comemos o tomamos, y contamos nuestra experiencia en el lugar. La idea es contar lo mejor de cada lugar, siempre respetando el trabajo que hay detrás de cada plato, y el esfuerzo que implica ofrecer un producto o propuesta al público. Siempre que tenemos la posibilidad, hablamos con los dueños o encargados de los lugares. Nos encanta saber cómo surgió, el por qué, el cuándo. Se descubren historias fascinantes de mucha entrega y amor por lo que hacen, y es algo que nos parece que está buenísimo compartir con los demás”.

“Emprender juntos nos resulta súper divertido. Nos encanta poder compartir estas experiencias juntos y encima poder realizar dos hobbies como la fotografía y la escritura. Es nuestro emprendimiento de ‘tercer tiempo’, porque cada uno tiene su trabajo de tiempo completo aparte. Entonces nuestro tiempo libre está ligado. Se nos hacía difícil calcularle los tiempos porque las redes sociales, en general, insumen mucho tiempo. Pero, hoy por hoy crecimos muchísimo en ese aspecto y nos consideramos mucho más organizados. También nos pasa que cuando se superponen eventos o situaciones personales, tenemos que elegir sí o sí, y no podemos dividirnos uno para cada cosa”, detalla Manuela.

“Nuestra clave o secreto para que todo marche bien, es que nos seguimos divirtiendo como el primer día, y como nos encanta probar de todo, es difícil que algo salga mal. Tenemos muchas anécdotas, pero de la que nos acordamos siempre es de cuando, por primera vez, fuimos a un lugar a comer y nos reconocieron, alegrándose porque habíamos ido a comer allí; nos dio mucha sorpresa y vergüenza. En ese momento empezamos a tomar conciencia de que la gente consumía nuestro contenido y lo tomamos con aún más responsabilidad”.

¿Si se volverían a elegir? La respuesta de las tres parejas es un rotundo “sí”. Y por partida doble. Se eligen todos los días, en el amor. Pero también en torno a la mesa de directorio.

“Tenemos gustos en común, así que se nos hizo más fácil trabajar juntos”

Mariano Natale, Restaurador de muebles

“Cada tanto tenemos que decirnos ‘basta de hablar de trabajo’”

Sebastián Picasso, Empresario

“Emprender juntos es súper divertido. Nos encanta compartir”

Manuela Saumell, Influencer

Tener objetivos comunes ayuda a que trabajar a la par no se vuelva un motivo de conflicto

En ocasiones lo laboral avanza sobre lo familiar y es fundamental ponerle un límite