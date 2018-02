El dólar volvió a dispararse y tocó su nivel máximo: $20,48

A la fuerte demanda asociada a las necesidades de fin de mes se sumó una oferta muy escasa. El paralelo cerró a $ 20,40 y la Bolsa registró una leve alza

| Publicado en Edición Impresa

El dólar subió ayer 21 centavos respecto del valor del viernes y cerró a un nivel sin precedentes de $ 20,48 para la venta minorista, mientras el segmento mayorista marcó un nuevo récord y finalizó en $ 20,20.

Los analistas coinciden en que la ausencia de oferta y una demanda potenciada por la finalización del mes, en especial en el segmento mayorista donde las empresas tienen que responder a necesidades de fin de mes, fueron las razones que impulsaron la suba de ayer.

La escalada se produce un día antes de que el Banco Central vuelva a definir la tasa del corredor de pases que en la actualidad se ubica en 27,25%.

El 14 de enero pasado el BCRA decidió mantener sin cambios la tasa de política monetaria después de haberla bajado 150 puntos (1,5 puntos porcentuales) en las dos reuniones anteriores del Consejo de Política Monetaria.

EXCESIVA DEMANDA

“La escasez de la oferta sobre el final de la rueda y el exceso de demanda potenciaron una suba del tipo de cambio, que ayer subió en una rueda todo lo que subió la semana pasada”, señaló Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.

Así en el segmento minorista, el dólar terminó en $ 19,95 para la compra y $ 20,48 para la venta.

En entidades como el ICBC y el Galicia, el dólar finalizó en $ 20,55 para la venta, siendo el valor más alto operado en la jornada. En contraposición el precio más bajo fue el ofrecido por el Banco Ciudad donde terminó en $ 20,40 para la venta.

En el mercado informal, el denominado dólar blue quedó por debajo del precio oficial y cerró en $ 20,40. En el mercado mayorista, donde operan los grandes inversores y los institucionales, el tipo de cambio subió 22 centavos y finalizó en $ 20,10 para la compra y $ 20,20 para la venta. “Hoy el mercado de cambios tuvo la necesidad de contar con dólares para hacer sus pagos al exterior, por atesoramiento e importaciones, teniendo en cuenta la proximidad de fin de mes”, señaló Fernando Izzo, analista de ABC Corredores de Cambio. Además, según Izzo, impulsaron la suba la demanda de “algunos bancos que sumaron posiciones, ante el aumento importante del valor de la divisa, contra el peso”.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los 718 millones de dólares y en el de futuros del MAE se hicieron solo 2 millones de dólares. En el mercado de futuros del ROFEX se operaron 742 millones de dólares,

Por otra parte, el Banco Central informó que las reservas internacionales finalizaron en US$ 62.132 millones, aumentando US$ 14 millones respecto al día hábil anterior. En el mercado de cambios, la entidad no tuvo participación.

SUBIÓ LA BOLSA

Por su parte, el índice de acciones líderes en la Bolsa porteña subió 0,54% impulsado por la acción del mercado, BYMA, que ayer ganó 8,95% y concentró el 15% del total del volumen operado en la fecha.

El ranking de las subas diarias se completó con el avance de Tenaris que ganó 4,62% y Petrobras Brasil que lo hizo en 3,91%.

La disparada de la acción del mercado estuvo asociada con distintos elementos, entre los que predominaron, un informe del Banco Itaú que salió a recomendar la compra del papel con perspectivas de que el precio de la acción alcance los 500 pesos.