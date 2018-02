Cristina nombró a Aníbal Ibarra como nuevo abogado en la causa de encubrimiento por la AMIA

El ex jefe de gobierno porteño ya defendía a Parrilli en el mismo proceso. Piden que se inicie de inmediato el juicio oral y público

| Publicado en Edición Impresa

La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) designó a dos nuevos abogados en la causa en la que está procesada por el presunto encubrimiento, a través de un pacto con Irán, de los sospechosos de ese país de cometer el atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires en 1994.

Aníbal Ibarra, ex jefe de Gobierno de Buenos Aires (2000-2006), junto con el también abogado Roberto Boico, serán desde ahora los encargados de representar a la ex mandataria en este expediente, por el que pesa sobre ella una orden de detención que no se ha hecho efectiva por contar con fueros parlamentarios como senadora.

“Esta es una causa no de contenido político, es política. Es un ejemplo de persecución política de oposición a través de jueces”, expresó Ibarra, que ya defendía en el mismo caso al también procesado ex jefe de Inteligencia, Oscar Parrilli. (ver aparte)

Los nuevos defensores sustituyen a Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes continuarán trabajando para el ex canciller Héctor Timerman, otro de los acusados.

El pasado 19 de febrero, Cristina Kirchner pidió en un escrito al juez Claudio Bonadio que se abra “de inmediato” el juicio oral y público y remarcó que del magistrado, con quien tiene una mala relación, “no espera ya justicia”, por lo que declinó pedir ser sobreseída al considerar que el hecho investigado “no se cometió”.

PEDIDO DE DESAFUERO

Actualmente se espera que Bonadio eleve la causa a juicio, y queda pendiente, además, que el Senado se expida sobre el pedido de desafuero de Cristina realizado por el juez, con el objeto de que pueda ser detenida preventivamente.

Por el momento, no se prevé que la Cámara Alta acceda a despojar a la ex jefa de Estado de su inmunidad, por el desacuerdo del peronismo, de votar una iniciativa de esta índole sin una condena en firme.

“Mi costado jurídico me dice que es imposible, primero que esta causa haya llegado donde llegó, y que condenen a alguien”, añadió Ibarra, quien reiteró, tal y como insiste la ex presidenta desde hace meses, que se trata de una persecución contra ella.

Este caso se abrió por la denuncia que en enero de 2015, cuatro días antes de aparecer muerto en circunstancias que aún se investigan, presentó el fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman contra la ex presidenta y otros miembros de su equipo.

Por esta causa fueron procesados con prisión preventiva la ex presidenta, el ex canciller, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini; el dirigente de la comunidad islámica en Argentina Jorge Khalil y los dirigentes políticos Luis D´Elía y Fernando Esteche.

Ademas fueron procesados sin prisión preventiva Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia Juan Martín Mena, el diputado nacional Andrés Larroque y el ex vicecanciller Eduardo Zuain.

LA INVESTIGACIÓN

El difunto fiscal encabezaba la investigación del atentado contra la AMIA, que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo Hezbolán y que acabó con la vida de 85 personas.

Este ataque fue el segundo contra la comunidad judía de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada israelí, también sin esclarecer.

Nisman aseguraba que la firma de un acuerdo con Irán en 2013, que oficialmente buscaba una colaboración conjunta para esclarecer el atentado, escondía en realidad un pacto para encubrir a los sospechosos iraníes del ataque, entre ellos ex altos cargos del gobierno persa, para favorecer la relación comercial bilateral, algo que Cristina Kirchner siempre negó.