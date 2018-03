Intervino el Banco Central e hizo caer al dólar a $ 20,52

Por primera vez en siete meses la autoridad monetaria debió vender u$s 30 millones para frenar la escalada que hizo trepar la divisa a $ 20,60 antes de caer al cierre

El dólar cayó ayer dos centavos en el mercado minorista y quedó a $ 20,52, mientras en el segmento mayorista retrocedió hasta los $ 20,21 por unidad, luego de que el Banco Central interviniera por primera vez en siete meses en el mercado con la venta de U$S 30 millones para frenar la suba inicial que había llevado a la divisa a tocar nuevos máximos.

El Banco Central comunicó oficialmente en el resumen de Variables Financieras que emite de forma diaria que tuvo “una participación vendedora por U$S 30 millones” y aclaró que hubo una contracción de la base monetaria por $ 612 millones.

En el mercado minorista, el dólar llegó a superar los $ 20,60 y -tras la intervención del Central- retrocedió a $ 20,52 para la venta, dos centavos menos al cierre del viernes. En el mercado mayorista, tras alcanzar un récord intradiario de $20,40, finalmente cerró a $ 20,21,

Esta es la primera intervención efectiva del Banco Central en el mercado de cambios en lo que va de 2018. La última vez que participó con ventas de divisas en la plaza fue en julio y agosto del año pasado, antes de las elecciones primarias en las que finalmente se impuso el oficialismo. “Creo que el Banco Central intentó evitar un salto brusco en el dólar”, dijo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

“Estamos en un escenario en donde se están negociando paritarias y una suba muy drástica del tipo de cambio afecta en estas discusiones”, explicó Quintana respecto de la participación del Banco Central.

“La intervención oficial estimuló el desarme de posiciones y el ingreso de divisas con impacto en la cotización”, aseguró Quintana,

Por otro lado el analista de PR Corredores de Cambio señaló que no le encuentra una razón de fondo a la suba de la parte de la rueda y que condujo al dólar a máximos históricos.

“Es cierto que la semana pasada la plaza quedó con tendencia alcista pero no para alcanzar los nuevos niveles. Evidentemente fueron órdenes privadas que quedaron pendientes”, dijo, y agregó que “incluso afuera el escenario estaba un poco más calmo que en los días previos”.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de U$S 601,6 millones, un 10% menos que lo pactado el viernes último. En tanto, las reservas internacionales finalizaron en U$S 61.706 millones, disminuyendo U$S 60 millones respecto del día hábil anterior.

LEVE SUBA DE LA BOLSA

Mientras tanto, el índice Merval, que mide la evolución de las acciones líderes en la Bolsa porteña avanzó ayer 0,73% hasta los 32.133,74 puntos, en una rueda donde Petrobras dominó las subas con un alza de 5,06 por ciento. El volumen operado en acciones alcanzó los $ 664,6 millones, un valor significativamente inferior al operado en las ruedas de enero, cuando promedió los $1.000 millones diarios. De este volumen, $ 96 millones estuvieron concentrados en la operatoria de Petrobras. La suba de Petrobras se afianzó luego de conocerse la noticia de que el fondo Blackrock incrementara su participación en la compañía al 5,10% de las acciones preferidas.