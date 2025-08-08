La Plata: motochorros al acecho y una maniobra para eludir un robo

Un intento de robo en Tolosa terminó sin víctimas gracias a la rápida reacción de un motociclista. El episodio ocurrió el jueves 7 de agosto, pasadas las 20, sobre calle 119 entre 526 y 527, y quedó registrado por cámaras de seguridad del barrio.

Las imágenes muestran cómo dos delincuentes en moto comenzaron a seguir al conductor. Ante la amenaza, la víctima realizó una maniobra brusca: giró en “U” y escapó en contramano, logrando poner distancia y frustrar el asalto.

El hecho reavivó la preocupación en la Asamblea Vecinal de Tolosa, desde donde piden refuerzos policiales y mayor frecuencia en los patrullajes. “No queda otra que cuidarnos entre nosotros y estar en alerta permanente”, señaló uno de los integrantes, al tiempo que remarcó que la grabación refleja la inseguridad que atraviesa la zona.

Los vecinos adelantaron que continuarán con los reclamos y que insistirán en reuniones con autoridades para exigir medidas concretas.