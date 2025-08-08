El piñón a Luis Ventura: drástica sanción de Aprevide y larga lista de derecho de admisión

A pocos días del escandaloso episodio ocurrido durante el partido entre Central Ballester y Victoriano Arenas en un partido de fútbol por la Primera C, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APREVIDE) tomó cartas en el asunto y aplicó sanciones contundentes a los responsables de la agresión al técnico de Victoriano Arenas, Luis Ventura.

Mediante una resolución, APREVIDE determinó la prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos para siete simpatizantes de Central Ballester implicados en la gresca. Entre ellos, Mauricio Sebastián Bogado, el agresor directo de Ventura, quien fue identificado rápidamente tras el incidente. Sin embargo, la investigación continuó para identificar a otros partícipes de los violentos enfrentamientos.

Los otros seis sancionados son Saúl Emanuel Zamorano, Daniel Orlando Zamorano y Nicolás Zamorano, todos residentes del partido de San Martín, junto a Silvio Adrián Castriziano, Ramiro Tomás Castriziano y Walter Saúl Zamorano, con domicilio en San Isidro. Estos individuos, vinculados al club local, ingresaron de manera ilegal al campo de juego y protagonizaron confrontaciones físicas con jugadores y cuerpo técnico del equipo visitante, infringiendo gravemente las normas de seguridad deportiva.

La medida fue adoptada "amparándose en las facultades otorgadas por la Ley Nacional N° 11.929, conocida como Ley de Deporte, y sus modificaciones posteriores", explicitaron en la comunicación oficial. "El análisis de las pruebas recabadas, que incluyó informes policiales y registros audiovisuales, junto con la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial de San Martín, sentó las bases para esta contundente sanción", ampliaron.

Luis Ventura, víctima de un golpe contundente que lo dejó con heridas visibles y riesgo de lesión grave, expresó su deseo de que "estos hechos no se repitan" y valoró la "actuación rápida de las autoridades para llevar a cabo estas sanciones ejemplares".