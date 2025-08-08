Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Podrá verse desde La Plata | Expectativa por la “parada planetaria” del 10 de agosto: un fenómeno astronómico poco frecuente

Podrá verse desde La Plata | Expectativa por la “parada planetaria” del 10 de agosto: un fenómeno astronómico poco frecuente
8 de Agosto de 2025 | 17:20

Este domingo 10 de agosto, los aficionados a la astronomía y la astrología tendrán la vista puesta en el cielo por la llamada “parada planetaria”, un fenómeno poco habitual en el que varios planetas parecen alinearse desde nuestra perspectiva en la Tierra.

Aunque no se trata de una alineación perfecta —ya que los planetas se encuentran a diferentes distancias y órbitas—, la disposición visual generará un espectáculo llamativo al amanecer y al anochecer. Según datos de observatorios internacionales, serán Júpiter, Saturno, Marte, Venus y Mercurio los que se verán más destacados, acompañados por la Luna en un momento de brillo especial.

En astronomía, este tipo de configuraciones no tiene un efecto físico sobre nuestro planeta, pero sí despierta interés por su valor estético y por el desafío de fotografiarlo. Sin embargo, en el plano astrológico, la parada planetaria es interpretada como un momento de “pausa” energética, en el que los movimientos retrógrados y directos de algunos astros podrían influir simbólicamente en decisiones y cambios personales.

Los especialistas recomiendan buscar lugares despejados de contaminación lumínica para disfrutar mejor del evento. La ventana óptima de observación será entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana, mirando hacia el este, y nuevamente al anochecer hacia el oeste.

Este fenómeno no volverá a repetirse con características similares hasta dentro de varios años, por lo que quienes deseen verlo en directo deberán estar atentos a las condiciones climáticas.

¿Se puede ser desde La Plata la parada planetaria?

El alineamiento podrá verse en todo el planeta. Comenzará por la mañana, aproximadamente una hora antes del amanecer.

Mercurio será el primero en aparecer, seguido de Venus y Júpiter. Saturno, Urano y Neptuno se ubicarán un poco más alto en el cielo. Se recomienda encontrar un lugar con poca contaminación lumínica y una vista clara del horizonte para disfrutar de este fenómeno astronómico.

La aplicación gratuita Star Walk 2 ofrece una herramienta útil llamada "Planet Walk", que permitirá a los observadores ver cómo se alinearán los planetas desde su ubicación específica. Esto facilita la identificación de cada uno de ellos y mejora la experiencia de observación.

Los planetas que se alinearán son:

Mercurio: Este planeta será el más cercano al Sol y aparecerá poco antes del amanecer en la constelación de Cáncer.
Júpiter: Considerado el segundo planeta más brillante, se podrá observar en la constelación de Géminis.
Venus: Conocido como el "lucero del alba", será visible junto a Júpiter, ya que ambos se acercarán el 12 de agosto.
Saturno: Este planeta dorado se distinguirá por su brillo constante y estará cerca de Neptuno.
Urano: Aunque es más difícil de ver, con binoculares se podrá identificar en la constelación de Tauro.
Neptuno: Este planeta es el más alejado y requerirá binoculares potentes para ser visto en la constelación de Piscis.

