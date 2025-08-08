La agenda más completa del fútbol infantil en La Plata: partidos, ligas y direcciones

Este sábado 9 de agosto, las ligas infantiles de la Región reanudarán sus actividades, con el desarrollo de una nueva fecha. Los chicos dejaron atrás el receso de invierno y salen nuevamente a la cancha con la alegría e ilusión de siempre. A continuación, el programa de encuentros y las direcciones de las canchas de cada una de las ligas:

LIGA AMATEUR PLATENSE (SEGUNDA DEL CLAUSURA)

ZONA A

CF. Los Hornos vs. Pol. Gonnet (58 y 132)

Everton vs. CC. Tolosano (7 y 629)

Brandsen vs. San Lorenzo (52 y 161)

Unidos de Olmos vs. CRIBA (192 entre 46 y 47)

Estrella vs. Nueva Alianza (164 entre 8 y 9, Berisso)

ADIP vs. CRISFA (10 y 485, Villa Castells)

CF. Ringuelet vs. Alumni (8 y 528)

ZONA B

Curuzú vs. Expreso Rojo (21A y 411, Villa Elisa)

Porteño vs. Villa Lenci (Mitre y Alsina, Ensenada)

5 de Mayo vs. Talleres (Quintana y Uruguay, Ensenada)

Tricolores vs. Peñarol (4 y 94)

Romerense vs. Villa Montoro (517 y 168)

Argentino (J) vs. Defensores (CB) (18 y 460)

C. Rural vs. San Martín (66 y 174)

For Ever vs. La Plata FC (64 y 120)

PRIMERA C

Nueva Villa Argüello vs. San Juan (B) (127 entre 8 y 9)

Unidos del Dique vs. 9 de Julio (43 entre 124 y 125)

Pol. Gonnet vs. Universitario (501 y 141)

Ateneo Popular vs. Los Dragones (120 y 532)

TORNEO DE LA LIGA INDEPENDIENTE (LIFIPA)

Quintana y Uruguay (Ensenada): 5 de Mayo vs. Estudiantes

122 e/ 602 y 603: Villa Alba vs. Círculo Penitenciario

14 y 82: Topacio vs. Los Tolosanos

4 y 84: Inter vs. Independiente

14 y 171 Berisso: Filial Lauri vs. Unión y Fuerza FI.

Pasaje Núñez y La Merced (Ensenada ): Filial Curell vs. San Cayetano

8 y 506, Ringuelet: Asociación Beto Avalos vs. Unión Vecinal de Etcheverry

4 entre 610 y 611: Aeropuerto vs. Agrupación Fletes

38 y 155: Nueva Alianza vs. Julián Aguirre

Camino Rivadavia y 126 (Ensenada): CRI Catella vs. Alumni

131 y 57: San Lorenzo vs. El Triunfo Granate

80 entre 23 y 24: Fátima vs. FIS 80

66 y 142, Los Hornos: Olimpia vs. Villa Alba Blanco

518 y 140: Toronto vs. Deportivo Académico

139 entre 413 y 415 Arturo Seguí: CIDI Defensa vs. Unidos de Olmos

60 y 143 (Berisso): Deportivo Berisso vs. 25 de Mayo

29 entrte 79 y 80: Deportivo Elizalde vs. Círculo Unido

25 de Mayo entre Cestino y Barragán (Ensenada): Pettirossi vs. Agrupación Gimnasista

TORNEO DE LA LIGA SUR (LISFI)

ZONA 1 (18VA FECHA)

DIVE rojo vs. Victoria (47 entre 9 y 10, Villa Elisa

Estud. LP vs. Talleres B. (28 y 462, City Bell

Defensa vs. SPF Gonnet (229 y 54, Etcheverry)

12 de Sept. vs. S.M. de Tolosa (122 y 58)

V. San Carlos vs. Gimnasia (26 y 173, Berisso)

At. Popular vs. CRISFA (532 y 120)

Cambaceres vs. Chacarita (Camino Almirante Brown y Clumna 342, Punta Lara

Talleres vs. CRIM Naranja (131 y 52)

DIVE Azul vs. AFI 19 (47 entre 9 y 10,Villa Elisa)

VRADI vs. Beto Avalos (3 y 526)

ZONA 2 (SUBZONA A) (23º FECHA)

N.Alba vs. Libertad (604 entre 126 y 127)

Defensa A. vs. La Plata V (229 y 54, Etcheverry)

La Curva vs. Everton (M. de Avilés y Bossinga, Ensenada

Sagr. Corazón vs. Autonomia (13 y 610)

Fundación Ema vs. Real Infantil LP (60 y 156, Los Hornos)

Universitario vs. Verónica (60 y 126, Berisso)

Comodoro Riv. vs. N.Fuerza (115 y 522, Tolosa)

At. Juvenil fecha libre

ZONA 2 (SUBZONA B) (22º FECHA)

ADAFI vs. Sport Club (10 y 508, Gonnet)

C.F.L.H. vs. FIE 25 (143 entre 65 y 66)

CRISFA V. vs. Estud. LH (71 entre 14 y 15)

El Carmen vs. S.J.Bautista (98 entre 128 y 129, Berisso)

Hernandez vs. Fatima (31 entre 510 y 5111)

N.S. Lujan vs. CRIM Blanco (522 y 21, Ringuelet)

P. Benoit vs. Cap.Chica (526 bis entre 15 y 16, Tolosa)