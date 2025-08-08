La agenda más completa del fútbol infantil en La Plata: partidos, ligas y direcciones

Milei, en cadena nacional, al Congreso: "Me van tener que sacar con los pies para adelante"
Este sábado 9 de agosto, las ligas infantiles de la Región reanudarán sus actividades, con el desarrollo de una nueva fecha. Los chicos dejaron atrás el receso de invierno y salen nuevamente a la cancha con la alegría e ilusión de siempre. A continuación, el programa de encuentros y las direcciones de las canchas de cada una de las ligas:
LIGA AMATEUR PLATENSE (SEGUNDA DEL CLAUSURA)
ZONA A
CF. Los Hornos vs. Pol. Gonnet (58 y 132)
Everton vs. CC. Tolosano (7 y 629)
Brandsen vs. San Lorenzo (52 y 161)
Unidos de Olmos vs. CRIBA (192 entre 46 y 47)
Estrella vs. Nueva Alianza (164 entre 8 y 9, Berisso)
ADIP vs. CRISFA (10 y 485, Villa Castells)
CF. Ringuelet vs. Alumni (8 y 528)
ZONA B
Curuzú vs. Expreso Rojo (21A y 411, Villa Elisa)
Porteño vs. Villa Lenci (Mitre y Alsina, Ensenada)
5 de Mayo vs. Talleres (Quintana y Uruguay, Ensenada)
Tricolores vs. Peñarol (4 y 94)
Romerense vs. Villa Montoro (517 y 168)
Argentino (J) vs. Defensores (CB) (18 y 460)
C. Rural vs. San Martín (66 y 174)
For Ever vs. La Plata FC (64 y 120)
PRIMERA C
Nueva Villa Argüello vs. San Juan (B) (127 entre 8 y 9)
Unidos del Dique vs. 9 de Julio (43 entre 124 y 125)
Pol. Gonnet vs. Universitario (501 y 141)
Ateneo Popular vs. Los Dragones (120 y 532)
TORNEO DE LA LIGA INDEPENDIENTE (LIFIPA)
Quintana y Uruguay (Ensenada): 5 de Mayo vs. Estudiantes
122 e/ 602 y 603: Villa Alba vs. Círculo Penitenciario
14 y 82: Topacio vs. Los Tolosanos
4 y 84: Inter vs. Independiente
14 y 171 Berisso: Filial Lauri vs. Unión y Fuerza FI.
Pasaje Núñez y La Merced (Ensenada ): Filial Curell vs. San Cayetano
8 y 506, Ringuelet: Asociación Beto Avalos vs. Unión Vecinal de Etcheverry
4 entre 610 y 611: Aeropuerto vs. Agrupación Fletes
38 y 155: Nueva Alianza vs. Julián Aguirre
Camino Rivadavia y 126 (Ensenada): CRI Catella vs. Alumni
131 y 57: San Lorenzo vs. El Triunfo Granate
80 entre 23 y 24: Fátima vs. FIS 80
66 y 142, Los Hornos: Olimpia vs. Villa Alba Blanco
518 y 140: Toronto vs. Deportivo Académico
139 entre 413 y 415 Arturo Seguí: CIDI Defensa vs. Unidos de Olmos
60 y 143 (Berisso): Deportivo Berisso vs. 25 de Mayo
29 entrte 79 y 80: Deportivo Elizalde vs. Círculo Unido
25 de Mayo entre Cestino y Barragán (Ensenada): Pettirossi vs. Agrupación Gimnasista
TORNEO DE LA LIGA SUR (LISFI)
ZONA 1 (18VA FECHA)
DIVE rojo vs. Victoria (47 entre 9 y 10, Villa Elisa
Estud. LP vs. Talleres B. (28 y 462, City Bell
Defensa vs. SPF Gonnet (229 y 54, Etcheverry)
12 de Sept. vs. S.M. de Tolosa (122 y 58)
V. San Carlos vs. Gimnasia (26 y 173, Berisso)
At. Popular vs. CRISFA (532 y 120)
Cambaceres vs. Chacarita (Camino Almirante Brown y Clumna 342, Punta Lara
Talleres vs. CRIM Naranja (131 y 52)
DIVE Azul vs. AFI 19 (47 entre 9 y 10,Villa Elisa)
VRADI vs. Beto Avalos (3 y 526)
ZONA 2 (SUBZONA A) (23º FECHA)
N.Alba vs. Libertad (604 entre 126 y 127)
Defensa A. vs. La Plata V (229 y 54, Etcheverry)
La Curva vs. Everton (M. de Avilés y Bossinga, Ensenada
Sagr. Corazón vs. Autonomia (13 y 610)
Fundación Ema vs. Real Infantil LP (60 y 156, Los Hornos)
Universitario vs. Verónica (60 y 126, Berisso)
Comodoro Riv. vs. N.Fuerza (115 y 522, Tolosa)
At. Juvenil fecha libre
ZONA 2 (SUBZONA B) (22º FECHA)
ADAFI vs. Sport Club (10 y 508, Gonnet)
C.F.L.H. vs. FIE 25 (143 entre 65 y 66)
CRISFA V. vs. Estud. LH (71 entre 14 y 15)
El Carmen vs. S.J.Bautista (98 entre 128 y 129, Berisso)
Hernandez vs. Fatima (31 entre 510 y 5111)
N.S. Lujan vs. CRIM Blanco (522 y 21, Ringuelet)
P. Benoit vs. Cap.Chica (526 bis entre 15 y 16, Tolosa)
