Femicidio de Berisso: detenida por tener armas, no quiso declarar la madre del acusado

La Justicia procesó a Adriana Raquel Oviedo, de 64 años y madre de Nicolás Ángel Castro —quien se encuentra detenido por el femicidio de su pareja, Yésica Noelia Duarte—, por delitos vinculados a la tenencia ilegal de armas de fuego, tras negarse a declarar ante el juez a cargo de la causa .

Como se publicó esta semana, la mujer fue aprehendida en La Plata , luego de un operativo encubierto montado por la DDI La Plata en colaboración con la SubDDI de Berisso. Se hallaba ocultándose en la vivienda de una de sus hijas, en la zona de Villa Garibaldi .

La Justicia investiga a Oviedo por tenencia ilegal de arma de guerra en concurso real con tenencia ilegal de arma de uso civil .

El pasado 27 de julio, en un allanamiento a su domicilio en Berisso, se encontraron dos armas de fuego: una pistola marca Bersa Thunder calibre .380 con municiones, y un revólver calibre .32 largo, todas sin documentación legal ni autorización de tenencia, según los registros del ANMAC (ex RENAR) .

Posteriormente se confirmó que las armas pertenecían a Oviedo, motivo por el cual la Fiscalía solicitó la apertura de una nueva causa, lo que derivó en su detención .

Durante su indagatoria, Oviedo se negó a declarar, agravando su situación procesal . La defensa presentó un recurso de hábeas corpus, cuestionando la legalidad de la detención, aunque por el momento continúa la investigación bajo reserva judicial .

El femicidio ocurrió la madrugada del 27 de julio de 2025 en Berisso. Castro asesinó a Duarte en la casa que ambos compartían, bajo detención domiciliaria con tobilleras electrónicas. Durante el crimen, también habría intentado quitarse la vida, resultando herido y perdiendo la visión en un ojo. El niño de 7 años de la víctima presenció los disparos. Inicialmente, la madre intentó desviar la escena insinuando a las autoridades que había sido un robo, lo cual fue refutado por las pericias policiales .

