Explosivo mensaje de la esposa de Marcos Rojo tras la salida de Boca

8 de Agosto de 2025 | 16:48

Escuchar esta nota

Eugenia Lusardo se manifestó en sus redes sociales. El futbolista rescindió su contrato con el Xeneize y está cerca de ser nuevo refuerzo de Racing.

Este viernes, Marcos Rojo firmó su rescisión de contrato y dejó de ser jugador de Boca. El defensor central tuvo una salida polémica y la opinión de los hinchas está dividida. En las últimas horas, Eugenia Lusardo, esposa del jugador, hizo un explosivo posteo que generó un gran revuelo.

El último tiempo de Rojo en Boca no fue el mejor. El futbolista quedó apartado del plantel por indisciplinas y los fanáticos lo apuntaron como “poco profesional”. Ante esta situación, Lusardo lo defendió e hizo su propio balance.

“Te vas con la frente en alto, como sos vos: leal y respetuoso. Sos un gran compañero que siempre ayudó y fue para adelante”, escribió apuntando a estos comentarios sobre su nivel dentro y fuera de la cancha.

Como si fuera poco, Lusardo remató con una fuerte frase y que podría tener muchos destinatarios: “Los demás, que la cuenten como quieran”.

VIDEO. La furia platense Thiago Tirante: destrozó la raqueta en mil pedazos en Cincinnati

Marcos Rojo se despidió de Boca y hay bronca Pincha: "Me voy del club que soy hincha" y video con gol a Estudiantes

En las redes sociales se especuló con que esta frase podría estar dirigida a Juan Román Riquelme, con quien Rojo tuvo una buena relación, pero que en el último tiempo se rompió. Incluso el defensor afirmó que solamente habló con Marcelo Delgado -desde esta semana, el único asesor del presidente de Boca- para tratar su desvinculación del club.

Qué dijo Rojo sobre Riquelme tras acordar su salida de Boca

Una vez acordada la desvinculación del Xeneize, Rojo habló sobre su salida del club y aseguró que no tuvo contacto con Juan Román Riquelme: “No hablé con Riquelme, hablé con Delgado ayer, pero muy poco”.

Además, el marcador central reveló que no sabe quién tomó la decisión de separarlo del plantel y del vestuario. “No sé, eso le tienen que preguntar a Russo. Yo no sé quien tomó la decisión. Hablé con mis compañeros hoy a la mañana. Por suerte pude estar con ellos y despedirme”, expresó Rojo.

El defensor disputó 118 partidos, anotó 9 goles y fue expulsado en 4 ocasiones desde su llegada al Xeneize en 2021, donde debutó en un Superclásico que terminó 1-1 ingresando en el segundo tiempo por Gonzalo Maroni, hasta su salida en 2025.

Durante ese lapso, Rojo ganó cuatro títulos: Copa Argentina en 2019/2020 (postergada por pandemia), Copa de la Liga, Liga Argentina y Supercopa Argentina en 2022.
 

Marcos Rojo se despidió de Boca y hay bronca Pincha: "Me voy del club que soy hincha" y video con gol a Estudiantes

Marcos Rojo jugará en Racing tras rescindir con Boca: ¿qué pasó con Estudiantes?
