Explosivo mensaje de la esposa de Marcos Rojo tras la salida de Boca

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios
Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios
A 50 km de La Plata: ¿Quién era el conductor que destrozó una Ferrari que cuesta más de un millón de dólares en Ruta 6?
Milei habla por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso
Día del Niño, anticipado en La Plata: actividades gratuitas este domingo
El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO
Día del Orgasmo Femenino: mitos, tabúes y claves para disfrutar el sexo en la adultez
Más "onda verde" en La Plata: se implementará en dos corredores de Zona Norte y en Los Hornos
VIDEO. La furia platense Thiago Tirante: destrozó la raqueta en mil pedazos en Cincinnati
Marcos Rojo se despidió de Boca y hay bronca Pincha: "Me voy del club que soy hincha" y video con gol a Estudiantes
Covid: la variante Frankenstein avanza y suma un nuevo síntoma muy particular
Entradera en un barrio privado de La Plata: detuvieron a un remisero que llevó a los delincuentes
El peligro invisible del arsénico en el agua y una solución confiable para tu hogar
Día internacional del Gato: por qué se celebra tres veces al año y todos los secretos del felino
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
“Homo Argentum”: Guillermo Francella y una actuación camaleónica en 16 actos
Viernes de fiesta en Gonnet: la U inaugura su primera cancha de agua de hockey
Banco Nación subió la tasa del plazo fijo: cuánto gano si deposito $3.000.000 por 30 días
VIDEO.- La Plata sin trenes: los pasajeros del Roca estallan por las demoras y los gastos extras
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números que salieron hoy en EL DIA
Coki Ramírez habló de sus ratones con Milei: "Algo debe tener"
"La actual esposa de Contardi era su carcelera": sorprendente revelación sobre el martirio de Prandi
"Aunque el Gobierno nacional pretende asfixiar a la provincia, nunca nos van a escuchar insultando"
En medio de sus internas, el PRO enfrenta el dilema de la supervivencia
Grafiteros atacaron nuevamente en calle 12: "No aceptamos que se expresen sin consentimiento"
Tocaron timbre, no abrieron y quisieron meterse a la casa en Olmos: la policía logró atraparlos
VIVO. Nueva expedición del Conicet en el fondo del mar con más hallazgos sorprendentes
Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo
Jubilados, endeudados: cuando el préstamo y la tarjeta asfixian
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Eugenia Lusardo se manifestó en sus redes sociales. El futbolista rescindió su contrato con el Xeneize y está cerca de ser nuevo refuerzo de Racing.
Este viernes, Marcos Rojo firmó su rescisión de contrato y dejó de ser jugador de Boca. El defensor central tuvo una salida polémica y la opinión de los hinchas está dividida. En las últimas horas, Eugenia Lusardo, esposa del jugador, hizo un explosivo posteo que generó un gran revuelo.
El último tiempo de Rojo en Boca no fue el mejor. El futbolista quedó apartado del plantel por indisciplinas y los fanáticos lo apuntaron como “poco profesional”. Ante esta situación, Lusardo lo defendió e hizo su propio balance.
“Te vas con la frente en alto, como sos vos: leal y respetuoso. Sos un gran compañero que siempre ayudó y fue para adelante”, escribió apuntando a estos comentarios sobre su nivel dentro y fuera de la cancha.
Como si fuera poco, Lusardo remató con una fuerte frase y que podría tener muchos destinatarios: “Los demás, que la cuenten como quieran”.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. La furia platense Thiago Tirante: destrozó la raqueta en mil pedazos en Cincinnati
En las redes sociales se especuló con que esta frase podría estar dirigida a Juan Román Riquelme, con quien Rojo tuvo una buena relación, pero que en el último tiempo se rompió. Incluso el defensor afirmó que solamente habló con Marcelo Delgado -desde esta semana, el único asesor del presidente de Boca- para tratar su desvinculación del club.
Qué dijo Rojo sobre Riquelme tras acordar su salida de Boca
Una vez acordada la desvinculación del Xeneize, Rojo habló sobre su salida del club y aseguró que no tuvo contacto con Juan Román Riquelme: “No hablé con Riquelme, hablé con Delgado ayer, pero muy poco”.
Además, el marcador central reveló que no sabe quién tomó la decisión de separarlo del plantel y del vestuario. “No sé, eso le tienen que preguntar a Russo. Yo no sé quien tomó la decisión. Hablé con mis compañeros hoy a la mañana. Por suerte pude estar con ellos y despedirme”, expresó Rojo.
El defensor disputó 118 partidos, anotó 9 goles y fue expulsado en 4 ocasiones desde su llegada al Xeneize en 2021, donde debutó en un Superclásico que terminó 1-1 ingresando en el segundo tiempo por Gonzalo Maroni, hasta su salida en 2025.
Durante ese lapso, Rojo ganó cuatro títulos: Copa Argentina en 2019/2020 (postergada por pandemia), Copa de la Liga, Liga Argentina y Supercopa Argentina en 2022.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí