El Mundo

Reconciliación histórica Armenia-Azerbaiyán

Reconciliación histórica Armenia-Azerbaiyán

Trump medió entre Armenia y Azerbaiyán por la paz/afp

9 de Agosto de 2025 | 01:24
Edición impresa

Armenia y Azerbaiyán se comprometieron a poner fin “para siempre” a un conflicto territorial de décadas, aseguró el presidente estadounidense Donald Trump durante un acto en la Casa Blanca. Junto a él, el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinian, consideraron que la mediación del presidente estadounidense le hace merecedor del Premio Nobel de la Paz.

“Armenia y Azerbaiyán se comprometen a detener todos los combates para siempre, abrir el comercio, los viajes y las relaciones diplomáticas, y respetar la soberanía y la integridad territorial del otro”, dijo Trump.

Se desconoce si el acuerdo es vinculante. “Tendrán una muy buena relación”, les auguró. Y añadió: “Si no, llámenme y lo arreglaré“.

“Hoy establecemos la paz en el Cáucaso”, comentó el presidente azerbaiyano.

El primer ministro armenio habló de un acuerdo que “abre el camino para poner fin a décadas de conflicto”.

El acuerdo alcanzado el viernes también prevé la creación de una zona de tránsito que atravesará Armenia y conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, más al oeste.

