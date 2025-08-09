Reconciliación histórica Armenia-Azerbaiyán

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
Armenia y Azerbaiyán se comprometieron a poner fin “para siempre” a un conflicto territorial de décadas, aseguró el presidente estadounidense Donald Trump durante un acto en la Casa Blanca. Junto a él, el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinian, consideraron que la mediación del presidente estadounidense le hace merecedor del Premio Nobel de la Paz.
“Armenia y Azerbaiyán se comprometen a detener todos los combates para siempre, abrir el comercio, los viajes y las relaciones diplomáticas, y respetar la soberanía y la integridad territorial del otro”, dijo Trump.
Se desconoce si el acuerdo es vinculante. “Tendrán una muy buena relación”, les auguró. Y añadió: “Si no, llámenme y lo arreglaré“.
“Hoy establecemos la paz en el Cáucaso”, comentó el presidente azerbaiyano.
El primer ministro armenio habló de un acuerdo que “abre el camino para poner fin a décadas de conflicto”.
El acuerdo alcanzado el viernes también prevé la creación de una zona de tránsito que atravesará Armenia y conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, más al oeste.
