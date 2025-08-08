Vuelve Pity Álvarez: el video del anuncio, su regreso a los escenarios y el primer single "Basado en hechos reales"

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios
Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios
Después de años alejado de la música y en medio de una situación judicial todavía irresuelta, Pity Álvarez vuelve a la escena. Con 53 años recién cumplidos y una historia tan desbordada como mítica, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados anunció que el próximo 5 de diciembre se presentará en el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, en un show que marcará su regreso oficial a los escenarios. No será ni con una banda ni con la otra: esta vez, lo hará como solista y con nuevo material bajo el brazo. El primer single de esta etapa, titulado Basado en hechos reales, llegará en simultáneo con el recital.
La confirmación llegó en la madrugada de este viernes, desde una nueva cuenta de Instagram, creada especialmente para difundir sus noticias oficiales. En un video breve, bajo una luz tenue y con una puesta que dejó ver su rostro cambiado pero reconocible, Pity se dirigió directamente a sus seguidores. “Tenemos nuestro canal oficial”, arrancó. Y enseguida avisó que tenía “dos noticias muy lindas para dar”. Una era la presentación en Vélez; la otra, el lanzamiento del single. Si bien durante las últimas semanas hubo rumores sobre un eventual retorno junto a alguno de sus proyectos históricos, quedó claro que esta vuelta será por cuenta propia.
La reaparición no es del todo sorpresiva. Ya en abril, durante el Quilmes Rock 2025, Pity había aparecido en un mensaje grabado en el que expresó su deseo de volver a tocar. “Van a tener que esperar un poquito más”, había dicho con un dejo de enigma, aunque evidenciando emoción por recuperar el contacto con el público. A fines del año pasado, también se lo había visto en el estudio, grabando para el documental Tangos bajos junto a Daniel Melingo y Julieta Laso. Allí interpretó cuatro temas, entre ellos Pesar, de Melingo. La experiencia fue celebrada como un “día histórico” por sus colegas y seguidores, y marcó el primer paso de su regreso artístico luego de años de tratamiento psiquiátrico.
Desde que trascendió que ya no está en la Fundación Eira —donde permanecía internado por orden judicial en el marco de su procesamiento por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, cometido en 2018—, creció la expectativa en torno a sus movimientos. La imagen reciente del cantante, visiblemente cambiado —rubio, con sobrepeso, con un aire maradoneano que muchos usuarios destacaron en redes— volvió a convertirse en materia de conversación, análisis y, por qué no, devoción. “¡Grande el Paty Álvarez!”, exclamaban algunos con tono celebratorio y nostálgico. Otros lo comparaban con figuras como Bergara Leumann, y muchos se preocupaban por su salud: “Cuidenló!!”, se repitió en múltiples posteos.
Las redes estallaron al conocerse la noticia. La palabra “Pity” fue tendencia durante horas, acompañada de expresiones de amor, asombro y ansiedad. Frases como “Te amamos, rey”, “Allí estaremos, toda la nueva religión” o “Me muero muerta” dominaron los comentarios. Hubo también quienes reconocieron que la noticia los descolocó completamente, incluso distrayéndolos de otros anuncios importantes del mundo musical, como la preventa de entradas para Airbag. Aunque todavía faltan casi cuatro meses para la fecha del concierto, la expectativa ya es desbordante. Su vuelta no será solo musical: es también una escena de la cultura popular argentina que se resiste a cerrar el telón.
